INCENDIOS EN ESPAÑA
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Sin visibilidad y rodeados de llamas: así avanza un camión de bomberos en Madrid

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Llamas del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en La Adrada, Ávila, Castilla y León (España). La Adrada, uno de los municipios del Valle del Tiétar (Ávila), ha sido evacuado de forma preventiva este sábado ante el avance del grave incendio de Burgohondo que, junto con el de Madrid, tienen en vilo a la población aledaña y que han quemado ya más de 45.000 hectáreas. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 26 JULIO 2026 INCENDIO FORESTAL;PIXELADA 26/7/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikuspenik gabe eta garrez inguratuta: honela doa suhiltzaileen kamioi bat Madrilen
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EITB

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En la grabación se escucha a los efectivos alertar del peligro de la situación y expresar sus dudas sobre la ruta seguida. "No vemos nada", "Muy peligroso esto" o "Si se para el camión aquí, lo flipamos" son algunas de las frases que reflejan la dificultad y el riesgo de su intervención

Incendios Madrid España Desastres naturales Sociedad

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