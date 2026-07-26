Efectivos de Bomberos están trabajando para extinguir la reactivación del incendio de vegetación que se declaró el pasado viernes en Castejón, en las inmediaciones de la carretera NA-232, kilómetro 83.



El fuego se ha reactivado en la zona del Hotel Villa Castejón. El aviso por el incendio se ha dado a las 11:04 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra.



Los Bomberos de Tudela están actuando en el lugar. También han sido movilizados Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.



El enlace de la NA-232 con la AP-15 permanecerá cortado hasta nueva orden. No ha habido personas afectadas.