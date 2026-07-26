INCENDIO EN NAVARRA
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Se reactiva en Castejón el incendio declarado el pasado viernes

Los bomberos trabajan para sofocar el fuego, reavivado junto al Hotel Villa Castejón, sin que haya personas afectadas.
Extinguido el incendio de Castejón
Euskaraz irakurri: Se reaviva el incendio declarado el viernes en Castejón Navarra
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Agencias | EITB

Última actualización

Efectivos de Bomberos están trabajando para extinguir la reactivación del incendio de vegetación que se declaró el pasado viernes en Castejón, en las inmediaciones de la carretera NA-232, kilómetro 83.

El fuego se ha reactivado en la zona del Hotel Villa Castejón. El aviso por el incendio se ha dado a las 11:04 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Los Bomberos de Tudela están actuando en el lugar. También han sido movilizados Guarderío de Medio Ambiente y la Policía Foral.

El enlace de la NA-232 con la AP-15 permanecerá cortado hasta nueva orden. No ha habido personas afectadas.

Navarra Incendios Sociedad

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