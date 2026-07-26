Nueve personas han sido atendidas en Arrasate a consecuencia de un incendio en los bajos de un edificio
En una zona donde se suelen reunir jóvenes, un carro de la compra ha prendido fuego y, como consecuencia del calor, ha explotado el acceso a un local. Se han iniciado las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
Ya han recibido el alta las 9 personas de Arrasate (Gipuzkoa) que han tenido que ser trasladadas al hospital esta madrugada como consecuencia de un incendio. Todas ellas han sido atendidas por inhalación de humo, ya que el fuego se ha originado en los bajos del edificio donde residen, el portal 14 de la calle Garibai.
Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 04:00 horas de este domingo, por un incendio en una zona donde habitualmente se concentran personas jóvenes. El alcalde en funciones, Kepa Urteaga, ha explicado que el incendio ha sido intencionado, ya que alguien ha prendido fuego a un carro de la compra y lo ha dejado en la entrada de un local. A consecuencia del calor, la entrada del local ha explotado y ha quedado calcinada.
Se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha anunciado que estudiará tomar medidas al respecto.
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