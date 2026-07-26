INCENDIO EN ERANDIO
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Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio obliga a Salud Pública a realizar mediciones del aire

El fuego se ha declarado en la madrugada de este domingo, afectando a material electrónico y de desecho, lo que ha generado una nube de humo negro.
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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio obliga a Salud Pública a realizar mediciones del aire
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Agencias | EITB

Última actualización

Un incendio en una empresa de reciclaje de plásticos en Erandio (Bizkaia), registrado en la madrugada de este domingo, ha obligado al área de Salud Pública del Gobierno Vasco a realizar mediciones de la calidad del aire.

Pasada la medianoche, el material electrónico y de desecho que se encontraba apilado en la empresa, ubicada en Kanterabidea, ha prendido fuego y ha generado una enorme nube de humo negro que ha llevado a Salud Pública a realizar mediciones.

Los bomberos han conseguido extinguir el fuego sobre las dos de la madrugada y a las cuatro de la madrugada, tras verificar que los niveles de calidad del aire eran correctos, el incidente ha quedado definitivamente cerrado.

Incendios Bomberos Erandio Sociedad

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