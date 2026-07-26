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Biscarrosse, arimarik gabeko herria: suak etxeak suntsitu eta bazterrak belztu ditu

Iragarkia
Biscarrosse, arimarik gabeko herria: suak etxeak suntsitu eta bazterrak belztu ditu
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Guztira 18.000 bat herritar bizi dira bertan, eta etxetik irteteko agindu diete denei. Suak eragindako kalte materialak agerikoak dira. Etxeak erreta, suntsituta, eta han eta hemen, bazterrak belztuta. 

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