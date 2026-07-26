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Un muerto y 16 heridos en un atropello múltiple en la fiesta del Día del Orgullo en Berlín

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hildako bat eta 16 zauritu Berlinen, Harrotasunaren festan izan den harrapaketa batean
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EITB

Última actualización

Una persona ha fallecido y 16 han resultado heridas en el atropello ocurrido durante la fiesta del Día del Orgullo en Berlín. La policía busca al conductor del vehículo que  se ha dado ha la fuga. Según la policía, el sospechoso es de ideología islamista.

Alemania Internacional

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