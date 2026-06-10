AEBk Irani eraso dio, persiar herrialdeak atzo Washingtonen helikoptero baten kontra egindakoari erantzunez
Ameriketako Estatu Batuek aireko defentsa sistemak, lurreko kontrol estazioak eta Irango radarrak jo dituzte, Ormuzko itsasartetik gertu.
AEBko Komando Zentralak (CENTCOM) astearte honetan jakitera eman duenez, Iranen aurkako erasoak egin dituzte, Donald Trump presidenteak aginduta. CENTCOMen arabera, aurreko egunean gertatutako Apache helikopteroaren eraisketari erantzuteko abiatu dute operazioa.
Aginte militarraren arabera, AEBk Ormuzko itsasartetik gertu dauden aireko defentsa-sistemak, lurreko kontrol-estazioak eta zaintza-radarrak eraso ditu, Aire Armadako eta Armadako ehiza-hegazkinetatik jaurtitako doitasun handiko munizioa erabiliz.
CENTCOMek adierazi du operazioa AEBko indarren eta merkataritza-ontzien aurka azkenaldian izandako erasoen aurrean emandako erantzuna "proportzionala" dela, eta gaineratu du tropak prest dituela Iranen aldetik erasotzat jotzen duten edozein ekintza berriri erantzuteko.
Helikopteroa, ustez Iranek erasotua, Omango kostaldetik gertu erori zen, eta bi soldaduak bizirik erreskatatu zituzten AEBko indarrek.
Trumpek erantzun militarra iragarri zuen asteartean Apachea eraisteagatik: "Estatu Batuek erantzun egin behar diote, nahitaez, eraso honi", ohartarazi zuen bere sarean, Truth Socialen.
Gertaera horiek gatazka berrien erdian gertatu dira; izan ere, Iranek eta Israelek elkarri eraso egin diote egunotan, eta, ondorioz, Trumpek astelehenean eskatu du erasoak "berehala" amaitzea, baita Israel aliaturari ere.
Errepublika Islamikoarekin asteak negoziatzen eman ostean, AEBko presidenteak astearte goizaldean adierazi duenez, baliteke Iranekin akordio bat lortzea "bizpahiru egunetan".
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