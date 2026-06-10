IRAN-AEB GERRA

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AEBk Irani eraso dio, persiar herrialdeak atzo Washingtonen helikoptero baten kontra egindakoari erantzunez

Ameriketako Estatu Batuek aireko defentsa sistemak, lurreko kontrol estazioak eta Irango radarrak jo dituzte, Ormuzko itsasartetik gertu.

AME8841. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 05/06/2026.- Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @INDOPACOM del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos que muestra el momento de la interdicción marítima y abordaje a un buque cisterna ubicado en el océano Índico. La Armada estadounidense interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, informó este viernes el Departamento de Guerra de Estados Unidos, que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica. EFE/ @INDOPACOM /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

AEBko armadaren operazio militar bat. ARGAZKIA: EFE/@INDOPACOM. Artxiboko iruda.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBko Komando Zentralak (CENTCOM) astearte honetan jakitera eman duenez, Iranen aurkako erasoak egin dituzte, Donald Trump presidenteak aginduta. CENTCOMen arabera, aurreko egunean gertatutako Apache helikopteroaren eraisketari erantzuteko abiatu dute operazioa.

Aginte militarraren arabera, AEBk Ormuzko itsasartetik gertu dauden aireko defentsa-sistemak, lurreko kontrol-estazioak eta zaintza-radarrak eraso ditu, Aire Armadako eta Armadako ehiza-hegazkinetatik jaurtitako doitasun handiko munizioa erabiliz.

CENTCOMek adierazi du operazioa AEBko indarren eta merkataritza-ontzien aurka azkenaldian izandako erasoen aurrean emandako erantzuna "proportzionala" dela, eta gaineratu du tropak prest dituela Iranen aldetik erasotzat jotzen duten edozein ekintza berriri erantzuteko.

Helikopteroa, ustez Iranek erasotua, Omango kostaldetik gertu erori zen, eta bi soldaduak bizirik erreskatatu zituzten AEBko indarrek. 

Trumpek erantzun militarra iragarri zuen asteartean Apachea eraisteagatik: "Estatu Batuek erantzun egin behar diote, nahitaez, eraso honi", ohartarazi zuen bere sarean, Truth Socialen.

Gertaera horiek gatazka berrien erdian gertatu dira; izan ere, Iranek eta Israelek elkarri eraso egin diote egunotan, eta, ondorioz, Trumpek astelehenean eskatu du erasoak "berehala" amaitzea, baita Israel aliaturari ere.

Errepublika Islamikoarekin asteak negoziatzen eman ostean, AEBko presidenteak astearte goizaldean adierazi duenez, baliteke Iranekin akordio bat lortzea "bizpahiru egunetan".

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