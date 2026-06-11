La geopolítica del fútbol: el Mundial de Mussolini, la vendetta de Maradona por las Malvinas o el espejismo multicultural de Francia

La imagen de los jugadores de la selección italiana realizando el saludo fascista en el Mundial de 1934 ha quedado para la historia como estampa icónica de la Italia fascista de Mussolini. De la voracidad política del régimen fascista en su momento culmen y también de cómo los totalitarismos buscaron utilizar el deporte para sus fines.

Las intersecciones entre fútbol y política, en todo caso, no son exclusivas de los regímenes totalitarios. Al contrario, gobiernos de toda naturaleza y condición, prácticamente sin excepción, han buscado utilizar los éxitos deportivos u organizativos; en ocasiones con fines loables y en otras con objetivos mucho más oscuros.

El componente emocional del fútbol y su dimensión social resultan demasiado relevantes como para esquivar los resortes del poder. Así lo ha señalado el sociólogo británico Alan Bairner: “Excepto en tiempos de guerra, rara vez se siente con tanta intensidad como en los grandes eventos deportivos internacionales la comunión entre los miembros de una nación, que de otro modo podrían ser considerados completos extraños”. El futbol se convierte así en un componente fundamental de lo que se ha conocido como "nacionalismo banal", tal y como señaló Michael Billig en su conocida obra sobre este concepto.

Las victorias y derrotas deportivas se terminan convirtiendo en éxitos o fracasos colectivos. Y las barreras entre deporte y política se terminan difuminando. No han faltado ejemplos a lo largo de la historia

La final en el Estadio del Partido Nacional Fascista

La Copa del Mundo de 1934 es uno de los ejemplos más estudiados de utilización del deporte como instrumento de propaganda. 12 años después de la llegada de Mussolini al poder, Italia aún sufría las consecuencias de la Gran Depresión. El régimen vio una oportunidad excepcional para la propaganda, y buscó proyectar al exterior una imagen de modernidad, orden y fortaleza nacional. Desde el punto de vista simbólico, el Mundial estuvo imbuido de rituales y simbología de carácter fascista.

A nivel deportivo, Italia fue más allá de lo futbolístico para lograr su objetivo de imponerse como anfitriona. La selección italiana contaba con estrellas como Giuseppe Meazza, uno de los mejores jugadores de la época, aunque buscó nacionalizando a jugadores extranjeros o incorporando a varios oriundi, jugadores de origen italiano nacidos en el extranjero. Además, el régimen presionó a árbitros y federaciones para que no se le escapase ‘su’ Mundial.

Las polémicas en relación con posibles amaños siempre acompañará a aquella edición, aunque lo cierto es que Italia se impuso en la final a Checoslovaquia de manera agónica en la prórroga.

El encuentro tuvo lugar en el Stadio Nazionale del Partito Nazionale Fascista, un símbolo arquitectónico del periodo totalitario. La propia escenografía del evento fue concebida para exaltar el poder y la estética del régimen ante una audiencia internacional.

Las imágenes de la final fueron difundidas ampliamente por la maquinaria propagandística fascista como prueba de la fortaleza y vitalidad de la Italia de Mussolini. Y todo lo que rodeó a la final fue lo más parecido a un akelarre fascista. La victoria fue celebrada por el régimen de Benito Mussolini como una demostración del supuesto éxito del fascismo.

La vendetta argentina por las Malvinas

La guerra de las Malvinas de 1982 dejó una profunda huella en la sociedad argentina. La derrota frente al Reino Unido supuso una humillación nacional que trascendió lo militar y se instaló en el imaginario colectivo. Cuatro años después, el Mundial de México 1986 ofreció un escenario inesperado para canalizar aquel resentimiento y consumar la vendetta.

En los cuartos de final del torneo, la Argentina de Maradona se enfrentaba a la Inglaterra de Gary Lineker en un partido cargado de simbolismo político y emocional. El encuentro se presentaba como algo más que un partido de fútbol, aunque terminó quedando para la posteridad por lo deportivo. Diego Armando Maradona marcó dos de los goles más célebres de la historia del fútbol: la controvertida Mano de Dios y el denominado Gol del Siglo.

Maradona reconoció tras el encuentro que la victoria había sido una venetta política: “Esto era una revancha, era recuperar algo de las Malvinas. Estábamos defendiendo nuestra bandera, a los pibes muertos, a los sobrevivientes”.

Argentina terminó ganando el torneo de manera brillante. Y Maradona fue el mejor jugador del campeonato. En México 1986, el fútbol se convirtió de nuevo en un espacio donde se proyectaban conflictos e identidades que iban más allá del terreno de juego.