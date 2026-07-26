El terror colono se expande mientras Gobierno israelí agrava el cerco contra Cisjordania
Desde la quema de dos mezquitas en aldeas de Cisjordania ocupada hasta varias mujeres palestinas obligadas a dar a luz en ambulancias ante los cierres militares de carreteras. El terror infundido por colonos israelíes sigue expandiéndose, mientras el Ejército de Israel promete intensificar su embestida en la zona.
La violenta situación de Cisjordania acabó por desbordarse el viernes tras un enfrentamiento armado al norte, en la aldea de Tell (gobernación de Nablus), donde murieron cuatro civiles palestinos, un colono autorizado para portar armas y un soldado israelí.
Desde entonces, el Ejército israelí (FDI) ha irrumpido con imponente fuerza y "milicias de colonos", denominadas así por hasta una veintena de oenegés israelíes, han aprovechado para acceder a pueblos palestinos y agredir a residentes e incendiar sus inmuebles y otras pertenencias.
Mezquitas quemadas y palestinas dando a luz en ambulancias
Esta pasada madrugada, grupos de radicales judíos incendiaron dos mezquitas: una en la localidad de Qusra (sur de Nablus) y otra en la aldea de Kur (sur de Tulkarem), ambas al norte de Cisjordania. En las paredes de esta última dejaron escrito: "Derramar sangre judía no sale gratis".
El Ejército israelí no ha notificado haber detenido a ninguno de los individuos implicados en los ataques a palestinos de los últimos días.
Las fuerzas israelíes han continuado con su estricto cerco militar sobre la gobernación de Nablus, lo que ha obligado hasta ahora a al menos dos mujeres embarazadas a dar a luz en ambulancias, ha denunciado este domingo la ONG Médicos por los Derechos Humanos de Israel.
Decenas de detenidos y demoliciones
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este domingo que las operaciones "antiterroristas" del Ejército en Cisjordania ocupada se ampliarán en las próximas semanas. La intensificación de este despliegue fue anunciado poco antes por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que próximamente volará a Washington para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca.
Israel dio a conocer ayer que había detenido a 70 palestinos e interrogado a "centenares", y hoy han arrestado a al menos a 24 en Nablus y a 16 en Tulkarm y Yenín, de acuerdo a las agencia oficial de noticias palestina WAFA.
Autoridades palestinas también han denunciado la demolición hoy de una vivienda en construcción en la aldea de Jalbun, al este de Yenín, así como el precinto y prohibición de acceso a familiares de la vivienda de Tell donde vivía el palestino involucrado en el enfrentamiento armado del viernes.
Compromiso israelí con nuevos asentamientos colonos
Netanyahu se ha comprometido, además, a la "aceleración regulatoria de granjas de explotación agrícolas" de colonos israelíes -creadas como paso previo a formalizar asentamientos- en los alrededores de Tell.
Hoy el ministro israelí de Finanzas, el colono y supremacista Bezalel Smotrich, confirmó que Israel construirá 763 nuevas viviendas en el asentamiento de Eli, localizado al sur de Nablus.
La Autoridad Palestina pide "acción internacional urgente
Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, ha reclamado este domingo "acción internacional urgente" para frenar la ofensiva militar israelí y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada.
El mandatario palestino ha enviado cartas a varios líderes árabes y de países amigos, a la Unión Europea, al secretario general de la Liga Árabe y al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Abás denuncia que la situación ya no responde a incidentes aislados, sino a una "política israelí sistemática" para imponer hechos consumados mediante la expansión de los asentamientos y el debilitamiento de la Autoridad Palestina, lo que a su juicio hunde las opciones de la solución de dos Estados.
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