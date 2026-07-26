INCENDIOS EN FRANCIA
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Cerrada la A63 en Baiona, hacia Burdeos, por los incendios

La prefecta de Gironda, Sophie Broca, ha pedido a los turistas que no vayan allí. Admás, ha anunciado que no permitirá "el regreso de los evacuados a las comunidades ni el desarrollo de la actividad laboral" como mínimo durante el lunes.
Llamas descontroladas en el departamento de Gironda REMITIDA / HANDOUT por SERVICIO DE BOMBEROS DE LA PREFECTURA DE GIRONDA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/7/2026
Llamas descontroladas en el departamento de Gironda. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: A63 errepidea itxi dute Baionan, Bordelerantz, suteengatik
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EITB

Última actualización

La autovía A63, que conecta Euskal Herria con Burdeos ha sido cerrada a la altura de Baiona a las 19:00 horas, a la altura de Baiona. Ya se encontraba cerrada en sentido sur-norte entre la salida 17 (Liposthey) y 24 (Cestas) y en el contrario el entre la circunvalación de Burdeos y la salida 23 (Marcheprime).

También el tráfico ferroviario al sur de Burdeos sufre interrupciones. Los trenes están ya parados en Hendaia.

La prefecta de Gironda, Sophie Broca,ha avisado de que la situación es "increíblemente grave" y anunciado que no permitirá "el regreso de los evacuados a las comunidades ni el desarrollo de la actividad laboral" como mínimo durante el lunes "hasta que el incendio esté controlado" porque "circunstancias excepcionales exigen medidas excepcionales".

Asimismo, ha hecho un llamamieno a los turistas para que no acudan a ese entorno, hasta que se normalice la situación.

Todo ello porque "a partir del martes, lamentablemente, las temperaturas volverán a subir y regresaremos a mínimos muy altos, de 38 y 40 grados", ha indicado la prefecta. "Este es un factor que podría, y uso el condicional, agravar el fenómeno", ha avisado. 

En total, 240 viviendas han quedado destruidas en Gironda, según la Prefectura. Si bien hasta el momento no hay constancia de víctimas civiles, 75 bomberos han resultado heridos, diez de los cuales han tenido que ser evacuados.

Incendio en Gironda: 240 viviendas destruidas y 75 bomberos heridos
Francia Incendios Bomberos Internacional

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