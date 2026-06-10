Trump ‘juega’ el Mundial para vender su relato del ‘America is Back’

Visitar la espectacular web de la Casa Blanca proporciona una experiencia cercana a la visualización de un tráiler de Hollywood. Helicópteros militares, cazas, banderas gigantes, fuegos artificiales y un líder carismático al frente, Donald Trump. Las imágenes evocan una narrativa: 'America is back'. Un país fuerte, victorioso y en marcha.

Es el relato que Trump quiere trasladar al mundo desde esta semana a través del mayor evento deportivo del mundo junto a los Juegos Olímpicos. Una cita, compartida con México y Canadá, que Trump ha buscado capitalizar desde el primer momento, situándose al frente del Grupo de Trabajo sobre el Mundial, algo muy poco habitual para un presidente, y priorizando este evento en sus exposiciones públicas.

“Será el Mundial más grande, seguro y extraordinario de la historia”, señaló Trump en presencia de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA que hace unos meses le entregó el Premio de la Paz de este organismo.

Y es que, aunque se trata de un Campeonato del Mundo compartido, Estados Unidos ha abrazado desde el inicio el papel de anfitrión principal, y Trump ha buscado ser el rostro visible. En Estados Unidos, además, tendrán lugar el 75 % de los encuentros, incluyendo las dos semifinales y la final.

32 años después del Mundial de 1994, Estados Unidos vuelve a situarse en el epicentro del fútbol mundial, aunque ahora el deporte más popular del planeta es también uno de los deportes con mayor crecimiento en el país anfitrión. De hecho, se disputa con el beisbol ser el tercer deporte en Estados Unidos, tras el futbol americano y el baloncesto.

El 'sportwashing': Una cita para proyectar un relato

La utilización del deporte, tanto de grandes triunfos como de éxitos a nivel organizado, para la propaganda política es tan antigua como la organización de competiciones de carácter masivo. Desde el Mundial que Mussolini convirtió en escaparate del fascismo en 1934 o los Juegos Olímpicos de Hitler en Berlín (1936) -arruinados por Jesse Owens-, hasta los dos Mundiales precedentes, en Rusia y Qatar, a cuyos gobiernos también se acusó de sportwashing, los ejemplos se cuentan por decenas.

Un precedente asimilable al papel que quiere jugar Trump es el de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. En los estertores de la Guerra Fría, Ronald Reagan comprendió el valor simbólico de los Juegos y buscó asociarse a aquel éxito organizativo y deportivo.

Ahora, el Mundial otorga a Donald Trump una plataforma incomparable para proyectar la imagen de ‘su’ América, el relato de unos Estados Unidos que están de regreso y que vuelven a brillar. Y el líder estadounidense está decidido a aprovechar la oportunidad.

El politólogo y ex futbolista Jules Boykoff señala en su obra Red Card que el Mundial es esencialmente “un salvavidas político” para Trump, un evento a través del cual “envolverse en la emoción colectiva del deporte” a fin de “proyectar una imagen de liderazgo, unidad y éxito organizativo ante el mundo”.

La necesidad de ese sportwashing mencionada por Boykoff por parte de Trump no es caprichosa. Las cosas no van del todo bien para Trump. Sus índices de popularidad se encuentran en niveles muy bajos: las encuestas sitúan su aprobación entre 36 % y 40 %, cerca de su mínimo histórico. El caso Epstein sigue acechando al presidente, y la política internacional, especialmente el conflicto con Irán, están desgastando al líder norteamericano. El monumental abucheo que ha cosechado esta semana en el Madison Square Garden no deja de ser sintomático.