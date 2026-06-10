¿Cuántos estudiantes participarán y de dónde proceden?

Tras el cierre definitivo de las inscripciones, EHU ha confirmado que cerca de 4000 estudiantes de último año de grado y posgrado han asegurado su asistencia al césped de San Mamés. Habrá una amplia representación territorial ya que el 68,5 % de las personas graduadas procede del campus de Bizkaia, el 16,5 % de Álava y el 15 % restante pertenece a los centros de Gipuzkoa.

Novedad de este año: txapelas, en vez de birretes

La "catedral" habilitará una silla por cada estudiante inscrito, organizando a los asistentes por facultades y áreas de conocimiento. El protocolo arrancará con una vistosa comitiva en la que los y las jóvenes desfilarán luciendo sus bandas académicas tintadas con los colores de sus respectivas disciplinas. La novedad de este año es que EHU ha repartido entre sus graduados y graduadas txapelas, en sustitución de los birretes.

Frente a ellos se situará el escenario reservado para las autoridades, mientras que las y los doctores ocuparán las primeras filas, marcando el inicio de un evento inédito.

El evento podrá seguirse a través de tres pantallas gigantes colocadas en el estadio.