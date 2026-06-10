Así será la graduación de EHU que reunirá a más de 4000 personas: txapelas, bertsolaris y recuerdo a Palestina
San Mamés acoge este viernes la primera graduación conjunta de EHU del curso 2025-26, donde los grupos Nøgen, Janus Lester y bertsolaris amenizarán el macroevento.
Además, el completo programa incluye un recuerdo solidario a Palestina, homenajes a exalumnos, un espacio para la ciencia, y novedades como la entrega de txapelas, en lugar de los tradicionales birretes a los/as recién graduados/as. El gran evento podrá seguirse en directo en Orain a partir de las 18:30 horas.
¿Cuántos estudiantes participarán y de dónde proceden?
Tras el cierre definitivo de las inscripciones, EHU ha confirmado que cerca de 4000 estudiantes de último año de grado y posgrado han asegurado su asistencia al césped de San Mamés. Habrá una amplia representación territorial ya que el 68,5 % de las personas graduadas procede del campus de Bizkaia, el 16,5 % de Álava y el 15 % restante pertenece a los centros de Gipuzkoa.
Novedad de este año: txapelas, en vez de birretes
La "catedral" habilitará una silla por cada estudiante inscrito, organizando a los asistentes por facultades y áreas de conocimiento. El protocolo arrancará con una vistosa comitiva en la que los y las jóvenes desfilarán luciendo sus bandas académicas tintadas con los colores de sus respectivas disciplinas. La novedad de este año es que EHU ha repartido entre sus graduados y graduadas txapelas, en sustitución de los birretes.
Frente a ellos se situará el escenario reservado para las autoridades, mientras que las y los doctores ocuparán las primeras filas, marcando el inicio de un evento inédito.
El evento podrá seguirse a través de tres pantallas gigantes colocadas en el estadio.
Orain ofrecerá un streaming en directo a partir de las 18:30 horas para seguir el macroevento
¿Qué actuaciones musicales y culturales están previstas?
EHU ha confirmado las actuaciones del grupo Nøgen, cuya vocalista Ane Negueruela ejerce medicina tras graduarse en EHU, y Janus Lester, liderado por el doctor en Química Jokin Pinacho. La tradición oral vasca brillará de la mano de los bertsolaris Maialen Lujanbio y Amets Arzallus, campeones de bertsolaritza y antiguos alumnos de Bellas Artes y Periodismo.
Homenaje al antiguo alumnado
Aprovechando la magnitud de la cita, la dirección universitaria entregará los galardones EHUalumni 2026 para homenajear a profesionales que encarnan fielmente los valores institucionales. Recogerán las distinciones la arquitecta Sofía Arribas, la ingeniera Itxaso Ariza, el abogado Iñigo Lamarka, la economista Teresa Madariaga, la exjugadora de fútbol Iraia Iturregi, y Carmen Mijangos, investigadora pionera en la Facultad de Ciencia y Tecnología.
Ciencia y solidaridad con Palestina
Por otra parte, la ciencia tendrá su espacio con la ponencia "El futuro del pasado", impartida por el consejero vasco Juan Ignacio Pérez Iglesias. Asimismo, EHU ha querido mantener su firme compromiso humano, iniciado a principios de curso, con un gesto de apoyo al pueblo palestino; por ello, la programación oficial del 12 de junio incluye una emotiva actuación de la vocalista del grupo Sol Band Gaza.
¿Cómo asistir al evento?
Para el alumnado, la asistencia es gratuita (a través de inscripción, cuyo plazo ha terminado). Para los y las acompañantes, están a la venta las entradas por 19,95 euros en la web de EHU.
Para facilitar la movilidad desde otros territorios, se han organizado autobuses especiales de ida y vuelta desde Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz por 13 euros, que requieren inscripción previa obligatoria, cuyo plazo finaliza este miércoles, 10 de junio.
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