Honelakoa izango da 4.000 pertsonatik gora bilduko dituen EHUren graduazio-ekitaldia: txapelak, bertsolariak eta Palestinarekiko elkartasuna
Graduazio bateratua egingo du EHUk, estreinakoz, ostiral honetan, San Mamesen. Nøgen eta Janus Lester musika-taldeek eta Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariek girotuko dute ekitalditzarra.
2025-2026 ikasturteko EHUren lehen graduazio bateratua hartuko du San Mamesek ostiral honetan, ekainak 12. 4.000 pertsonatik gora bilduko dituen ekitaldian Nøgen eta Janus Lester musikari eta taldeak eta Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariak arituko dira oholtza gainean.
Horrez gain, egitarau zabalak Palestinarekiko elkartasun-keinu bat, ikasle ohiei omenaldiak eta zientziari eskainitako tarte bat dakartza. Berrikuntzen artean, txapelak banatuko zaizkie graduatu berriei, birretak beharrean. Ekitaldi jendetsua zuzenean jarraitu ahal izango da Orain-en, 18:30etik aurrera.
Zenbat ikaslek hartuko dute parte eta nondik datoz?
Izen-emateak itxita, EHUk baieztatu egin du gradu eta graduondoko azken mailako ia 4.000 ikaslek jakinarazi dutela San Mamesen izango direla. Lurralde-ordezkaritza zabala izango da; izan ere, graduatuen % 68,5 Bizkaiko campuskoak izango dira, % 16,5 Arabatik etorriak, eta % 15, Gipuzkoatik.
Aurtengo berrikuntza: txapelak, birretak beharrean
San Mamesko "katedralak" aulki bana izango du izena emandako ikasleentzat, eta fakultate eta jakintza-arloen arabera antolatuko dituzte. Protokoloari hasiera emateko, gazteek desfile ikusgarria egingo dute, bakoitzak bere diziplinari dagokion koloreko banda akademikoa soinean duela. Aurtengo berrikuntza nagusia da EHUk txapelak banatuko dizkiela graduatuei, birretak beharrean.
Parean agintarientzat gordetako agertokia egongo da, eta doktoreek lehen lerroak hartuko dituzte, aurrekaririk gabeko ekitaldi bati hasiera emateko
Ekitaldia hiru pantaila erraldoiren bidez jarraitu ahal izango da.
Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da Orain-en, 18:30etik aurrera
Zeintzuk musika- eta kultura-emanaldi izango dira?
Oholtza gainean, Nøgen eta Janus Lester taldeak arituko dira. Nøgen taldeko abeslaria, Ane Negueruela, medikuntzan ari da lanean EHUn graduatu ondoren; Janus Lester, berriz, Jokin Pinacho Kimikako doktoreak gidatzen du.
Ahozko tradizioak ere bere tartea izango du, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolarien eskutik; biak Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko txapeldunak dira, baita Arte Ederretako eta Kazetaritzako ikasle ohiak ere.
Ikasle ohiei omenaldia
Hitzorduaren garrantziaz baliatuta, EHUko Zuzendaritzak 2026ko EHUalumni sariak banatuko ditu, erakundearen balioak zintzotasunez islatzen dituzten profesionalak omentzeko. Sarituak honako hauek izango dira: Sofia Arribas arkitektoa, Itxaso Ariza ingeniaria, Iñigo Lamarka abokatua, Teresa Madariaga ekonomialaria, Iraia Iturregi futbolari ohia eta Carmen Mijangos Zientzia eta Teknologia Fakultateko ikertzaile aitzindaria.
Zientzia esparrua eta Palestinarekiko elkartasuna
Bestalde, zientziak ere bere lekua izango du Juan Ignacio Perez Iglesias sailburuak emango duen "Iraganaren etorkizuna" hitzaldiarekin. Era berean, EHUk ikasturte hasieran abiatutako giza konpromiso irmoari eutsiko dio, herri palestinarrari babesa agertuz; hori dela eta, Sol Band Gaza taldeko abeslariak emanaldi hunkigarria egingo du.
Nola bertaratu ekitaldira?
Ikasleak doan sar daitezke, izena emanda, baina epea amaituta dago dagoeneko. Senideek, berriz, sarrerak 19,95 euroan eros ditzakete, EHUren webgunean.
Joan-etorriak errazteko, autobus bereziak antolatu dira Donostiatik eta Gasteiztik, 13 euroan. Horietan joateko, ezinbestekoa da aldez aurretik izena ematea, eta epea asteazken honetan, ekainak 10, amaituko da.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadi eta Nafarroa, % 95etik gorako emaitzekin Unibertsitatera Sartzeko Probatan
24.700 ikasletik gora aurkeztu dira Hego Euskal Herrian USPra, hizkuntza-ereduen arabera aldeak nabarmenak izanik: Euskadin, euskaraz ikasi dutenen %96,80k gainditu dute proba, eta gaztelaniazko ereduan %89,71k; Nafarroan, berriz, bi hizkuntza-ereduek %96tik gorako gainditze-tasak izan dituzte.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du adingabeei sexu-hurbilketa egiteagatik Irungo irakasle bati ezarritako zigorra
Epaimahaiak atzera bota du irakasleak Gipuzkoako Probintzia Auzitegiaren epaiaren aurka jarritako errekurtsoa, eta 4 urte eta erdiko kartzela-zigorra bete beharko du, eta, behin irtenda, beste lau urtez egongo da zaintzapean aske. Ebazpena ez da irmoa, eta errekurritu egin daiteke, Auzitegi Nagusian bertan.
Nahi duzun karrerara sartzeko gutxieneko nota atera ez baduzu, zer egin?
Nahi den karreran sartzeko gutxieneko nota ez lortzeak ez ditu ate guztiak ixten, eta itxarote-zerrendak, antzeko graduak eta Lanbide Heziketa aukera baliagarriak izan daitezke. EHUko eta Batxilergoko orientatzaileek eta Lanbide Heziketako adituek adierazi dutenez, ikasleek bide alternatiboak dituzte nahi duten karrera horretan sartzeko.
Susana Miranda Osasunbideako Lehen Arretako gerenteak dimisioa eman du
Bi urte eman ditu karguan, eta bere denbora horretan, kritika ugari jaso ditu Osasunbideak, besteak beste, hitzordua eskatzeko egon diren arazoengatik eta izandako atzerapenengatik.
Iruñeko Udalak sexu-eraso bat gaitzesteko elkarretaratzea egin du
Erasoa ekainaren 5ean izan zen, ostegun goizaldean, Taconera parkean. Bertan, bi gizonek gizon gazte bati eraso egin zioten, eta sexu-abusuak egin zizkioten. Gizonetako bat espetxean dago, eta Polizia bigarrena identifikatzen saiatzen ari da.
Onik aurkitu dute Bilbon desagertutako 13 urteko neskatoa
Familiak salaketa bat aurkeztu zuen neskatoaren desagerpenagatik igandean, eta asteartean topatu dute.
Urriaren 7a jaieguna izango da 2027an, lehen Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurrenaren omenez
Urteurrena oroitzeko 40 ekimen baino gehiagoko agenda antolatu du Jaurlaritzak eta, besteak beste, solasaldiak, erakusketak, kultur eta kirol ekitaldiak egingo dira urte osoan zehar. Horien bidez, Agirre lehendakariaren eta bere lantaldearen ondarea gogoraraziko da eta Gobernu haren sorreraren oinarri izan ziren demokrazia, askatasuna eta justizia sozialaren balioak etorkizunerantz proiektatuko dira.
Barrualde-Galdakaoko eta Gurutzetako Osakidetzako emaginek 9 eguneko greba deitu dute profesional falta salatzeko
SATSE sindikatuak ekainaren 17tik uztailaren 2ra bitarteko mobilizazioen egutegiaren berri eman du. Sindikatuaren arabera, arazoa "profesionalen kontratazio eta planifikazio falta" da. Ez da baztertzen beste ESI batzuek deialdiarekin bat egitea.
ETSk Bilboko Aste Nagusian joko du
Talde arabarra Europa parkeko oholtzara igoko da datorren abuztuaren 26an.