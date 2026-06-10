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Honelakoa izango da 4.000 pertsonatik gora bilduko dituen EHUren graduazio-ekitaldia: txapelak, bertsolariak eta Palestinarekiko elkartasuna

Graduazio bateratua egingo du EHUk, estreinakoz, ostiral honetan, San Mamesen. Nøgen eta Janus Lester musika-taldeek eta Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariek girotuko dute ekitalditzarra.

Horrelakoa izango da 4.000 pertsonatik gora bilduko dituen EHUko graduazio-ekitaldia: txapelak, bertsolariak eta Palestinari elkartasuna
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EITB

Azken eguneratzea

2025-2026 ikasturteko EHUren lehen graduazio bateratua hartuko du San Mamesek ostiral honetan, ekainak 12. 4.000 pertsonatik gora bilduko dituen ekitaldian Nøgen eta Janus Lester musikari eta taldeak eta Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariak arituko dira oholtza gainean.

Horrez gain, egitarau zabalak Palestinarekiko elkartasun-keinu bat, ikasle ohiei omenaldiak eta zientziari eskainitako tarte bat dakartza. Berrikuntzen artean, txapelak banatuko zaizkie graduatu berriei, birretak beharrean. Ekitaldi jendetsua zuzenean jarraitu ahal izango da Orain-en, 18:30etik aurrera.

EHU graduazio ekitaldia 2025-2026 ikasturtea

Zenbat ikaslek hartuko dute parte eta nondik datoz?

Izen-emateak itxita, EHUk baieztatu egin du gradu eta graduondoko azken mailako ia 4.000 ikaslek jakinarazi dutela San Mamesen izango direla. Lurralde-ordezkaritza zabala izango da; izan ere, graduatuen % 68,5 Bizkaiko campuskoak izango dira, % 16,5 Arabatik etorriak, eta % 15, Gipuzkoatik.

Aurtengo berrikuntza: txapelak, birretak beharrean

San Mamesko "katedralak" aulki bana izango du izena emandako ikasleentzat, eta fakultate eta jakintza-arloen arabera antolatuko dituzte. Protokoloari hasiera emateko, gazteek desfile ikusgarria egingo dute, bakoitzak bere diziplinari dagokion koloreko banda akademikoa soinean duela. Aurtengo berrikuntza nagusia da EHUk txapelak banatuko dizkiela graduatuei, birretak beharrean.

Parean agintarientzat gordetako agertokia egongo da, eta doktoreek lehen lerroak hartuko dituzte, aurrekaririk gabeko ekitaldi bati hasiera emateko

Ekitaldia hiru pantaila erraldoiren bidez jarraitu ahal izango da.

 Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da Orain-en, 18:30etik aurrera

Zeintzuk musika- eta kultura-emanaldi izango dira?

Oholtza gainean, Nøgen eta Janus Lester taldeak arituko dira. Nøgen taldeko abeslaria, Ane Negueruela, medikuntzan ari da lanean EHUn graduatu ondoren; Janus Lester, berriz, Jokin Pinacho Kimikako doktoreak gidatzen du.

Ahozko tradizioak ere bere tartea izango du, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolarien eskutik; biak Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko txapeldunak dira, baita Arte Ederretako eta Kazetaritzako ikasle ohiak ere.

Ikasle ohiei omenaldia

Hitzorduaren garrantziaz baliatuta, EHUko Zuzendaritzak 2026ko EHUalumni sariak banatuko ditu, erakundearen balioak zintzotasunez islatzen dituzten profesionalak omentzeko. Sarituak honako hauek izango dira: Sofia Arribas arkitektoa, Itxaso Ariza ingeniaria, Iñigo Lamarka abokatua, Teresa Madariaga ekonomialaria, Iraia Iturregi futbolari ohia eta Carmen Mijangos Zientzia eta Teknologia Fakultateko ikertzaile aitzindaria.

Zientzia esparrua eta Palestinarekiko elkartasuna

Bestalde, zientziak ere bere lekua izango du Juan Ignacio Perez Iglesias sailburuak emango duen "Iraganaren etorkizuna" hitzaldiarekin. Era berean, EHUk ikasturte hasieran abiatutako giza konpromiso irmoari eutsiko dio, herri palestinarrari babesa agertuz; hori dela eta, Sol Band Gaza taldeko abeslariak emanaldi hunkigarria egingo du.

Nola bertaratu ekitaldira?

Ikasleak doan sar daitezke, izena emanda, baina epea amaituta dago dagoeneko. Senideek, berriz, sarrerak 19,95 euroan eros ditzakete, EHUren webgunean.

Joan-etorriak errazteko, autobus bereziak antolatu dira Donostiatik eta Gasteiztik, 13 euroan. Horietan joateko, ezinbestekoa da aldez aurretik izena ematea, eta epea asteazken honetan, ekainak 10, amaituko da.

18:00 - 20:00
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