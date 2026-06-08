EHUko UDA IKASTAROAK

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EHUko Uda Ikastaroen 45. edizioak ezagutza partekatua, zaintza eta berrikuntza izango ditu ardatz

Astelehen honetan aurkeztu den programa ekainaren 30ean hasiko da, eta 133 prestakuntza-ziklo eta 29 tailer eskainiko ditu.

Presentación en San Sebastián de los Cursos de Verano de la EHU REMITIDA / HANDOUT por UIK Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/6/2026

Astelehen honetan aurkeztu dute EHUko Uda Ikastaroen 45. edizioa. Argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ezagutza partekatua, zaintza eta berrikuntza izango dira EHUko Uda Ikastaroak Fundazioak (UIK) ekaina eta iraila bitartean Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Baionan egingo dituen Uda Ikastaroen 45. edizioaren ardatz nagusiak. “Pentsatzen duzulako gara” lelopean, 133 ziklo eta 29 tailer eskainiko dituzte, Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak eta Idoia Otaegui UIK-eko zuzendariak astelehen honetan jakitera eman dutenez.

Antolatzaileek agerraldian azaldu dute aurtengo programa Aramaion, Ataunen, Beasainen, Bermeon, Gernika-Lumon, Irunen, Lesakan, Oñatin, Ordizian eta Zaldibian ere egingo dela, eta "kalitatezko prestakuntza-eskaintza" proposatuko duela, "begirada pluralarekin", "gaurkotasuneko gai handiei erantzuteko".

Imanol Pradales lehendakariak irekiko ditu ofizialki Uda Ikastaroak ekainaren 30ean, Donostiako Miramar Jauregian. Ekitaldi horretan, Daniel Innerarity Filosofia Politikoko katedradun, EHUko Ikerbasque ikertzaile eta Gobernantza Demokratikoaren Institutuko zuzendariak inaugurazio-hitzaldia emango du, “Demokraziaren etorkizuna” izenburupean.

Askotariko gaiak

Aurtengo programazioak arreta berezia jarriko du zientzian, teknologian eta berrikuntzan, etikari, osasun mentalari, osasun digitalari, datuen erabilerari eta berrikuntza publikoari buruzko ikastaroekin. Adimen artifizialak hezkuntzan duen eraginari ere helduko diote, eta haren aukerak, arriskuak eta prestakuntza-beharrak aztertuko dituzte.

Hezkuntzaren esparruan, irakasleak prestatzeko mintegi ugari egongo dira aukeran, gaur egungo erronketan oinarrituta: buru-osasuna, suizidioaren prebentzioa, gaitasunen ebaluazioa, genero-identitateak, neurodibergentzia, pantailen erabilera, sexu-hezkuntza eta eskola-gobernantza.

Azkenik, politikak ere protagonismoa izango du, euskal autogobernuaren 90 urteei buruzko ikastaro batekin. Gainera, zainketekin, kohesio sozialarekin, berdintasunarekin, desgaitasunarekin, zahartzearekin, berrikuntzarekin eta kulturarekin lotutako jarduerak izango ditu programak, Donostiako 25. Orfeoi Saria ospatzeko ekitaldi bat nabarmenduz.

EHU Gizartea

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