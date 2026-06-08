EHUko Uda Ikastaroen 45. edizioak ezagutza partekatua, zaintza eta berrikuntza izango ditu ardatz
Astelehen honetan aurkeztu den programa ekainaren 30ean hasiko da, eta 133 prestakuntza-ziklo eta 29 tailer eskainiko ditu.
Ezagutza partekatua, zaintza eta berrikuntza izango dira EHUko Uda Ikastaroak Fundazioak (UIK) ekaina eta iraila bitartean Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Baionan egingo dituen Uda Ikastaroen 45. edizioaren ardatz nagusiak. “Pentsatzen duzulako gara” lelopean, 133 ziklo eta 29 tailer eskainiko dituzte, Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak eta Idoia Otaegui UIK-eko zuzendariak astelehen honetan jakitera eman dutenez.
Antolatzaileek agerraldian azaldu dute aurtengo programa Aramaion, Ataunen, Beasainen, Bermeon, Gernika-Lumon, Irunen, Lesakan, Oñatin, Ordizian eta Zaldibian ere egingo dela, eta "kalitatezko prestakuntza-eskaintza" proposatuko duela, "begirada pluralarekin", "gaurkotasuneko gai handiei erantzuteko".
Imanol Pradales lehendakariak irekiko ditu ofizialki Uda Ikastaroak ekainaren 30ean, Donostiako Miramar Jauregian. Ekitaldi horretan, Daniel Innerarity Filosofia Politikoko katedradun, EHUko Ikerbasque ikertzaile eta Gobernantza Demokratikoaren Institutuko zuzendariak inaugurazio-hitzaldia emango du, “Demokraziaren etorkizuna” izenburupean.
Askotariko gaiak
Aurtengo programazioak arreta berezia jarriko du zientzian, teknologian eta berrikuntzan, etikari, osasun mentalari, osasun digitalari, datuen erabilerari eta berrikuntza publikoari buruzko ikastaroekin. Adimen artifizialak hezkuntzan duen eraginari ere helduko diote, eta haren aukerak, arriskuak eta prestakuntza-beharrak aztertuko dituzte.
Hezkuntzaren esparruan, irakasleak prestatzeko mintegi ugari egongo dira aukeran, gaur egungo erronketan oinarrituta: buru-osasuna, suizidioaren prebentzioa, gaitasunen ebaluazioa, genero-identitateak, neurodibergentzia, pantailen erabilera, sexu-hezkuntza eta eskola-gobernantza.
Azkenik, politikak ere protagonismoa izango du, euskal autogobernuaren 90 urteei buruzko ikastaro batekin. Gainera, zainketekin, kohesio sozialarekin, berdintasunarekin, desgaitasunarekin, zahartzearekin, berrikuntzarekin eta kulturarekin lotutako jarduerak izango ditu programak, Donostiako 25. Orfeoi Saria ospatzeko ekitaldi bat nabarmenduz.
Zure interesekoa izan daiteke
Baionako gotzainak Urruñako erretorea baztertu du adingabe batek sexu-abusu salaketa jarri diolako
Marc Ailletek Baionako elizbarrutian apaiz gisa jardutea debekatu dio Xavier Zabaletari, Besiers herrian adingabe bati ustez egindako abusuen salaketa baten berri izan ostean. Zabaletak ukatu egin ditu akusazioak.
Eskisabel: "Norbanakoen esku utzita, nekez egingo du aurrera euskarak; baldintza politikoak behar dira"
Larunbatean Iruñean egingo den Euskaltzaleen Martxaren atarian, Idurre Eskisabel Euskalgintzako Kontseiluko idazkari nagusia itxaropentsu mintzatu da, eta ekitaldi jendetsua izatea aurreikusten dutela ziurtatu du. Herritarren inplikazioa eskatzeko ez ezik, agintariei mezu zuzena helarazteko ere baliatuko dute hitzordua. Euskaraz bizitzeko eskubidea bermatzeko, baldintza sozialak, politikoak, kulturalak eta materialak behar direla aldarrikatuko dute.
Larunbatean Iruñeko kaleak euskaltzalez betetzeko azken deia egin du Kontseiluak
Nafarroako hiriburuko kaleak zeharkatuko dituzten hiru zutabeen pankarten diseinuak eta egileak iragarri dituzte, hain zuzen ere, gaurkoan. Hartara, zutabeen hasieran, gizarte zibileko hiru kolektibok botako dituzte pregoiak eta txupinazoa: Azterketak Euskaraz mugimenduak, euskarazko eduki sortzaileek, eta Batuz Aldatuko talde eragileak.
25 urteko kartzela zigorra berretsi du Auzitegi Gorenak Nelson David Morenorentzat, hilketa, lapurreta eta iruzurra egotzita
Bizkaiko Auzitegiak eta, ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak errudun jo zuten Nelson David Moreno, eta gaur, astelehenarekin, Auzitegi Gorenak gaitzetsi egin du akusatuaren defentsak epaiaren aurka jarritako kasazio errekurtsoa.
Leon XIV.a aita santuak migratzaileei babesa, harrera eta integraziorako benetako aukerak ematea eskatu du
Historian lehen aldiz, aita santu batek hitzaldia eman du Espainiako Kongresuan. Besteak beste, abortuaren eta eutanasiaren kontra hitz egin du, estatuen berrarmatzea salatu eta aurkaria deskalifikatzea kritikatu.
Espainiako Gobernuak preskripzio epea zabaltzeko legea blokeatu duela salatu dute Elizaren abusuen biktimek
Reparacion Integral Ya (RIYA) elkarteak Leon XIV.a aita santuari eskatu dio pederastia delituen preskripzio epeak luzatzearen alde egiteko. Halaber, Felix Bolaños Presidentetzarako eta Memoria Demokratikorako ministroak Kongresuan agerraldia egin dezala eskatzeko galdegin die talde parlamentarioei.
Albiste izango dira: EITB Data, aita santua sexu abusuen biktimekin bilduko da eta Iran-Israel gatazka
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Aita santua Elizak egindako sexu abusuen biktimekin bilduko da arratsaldean
Madrilen egingo duen azken egunean batzartuko da Leon XIV.a biktimekin, Kongresuan hitzaldia eman eta gero.
Zopak, tortillak eta izozkailukoak dira gehien kontsumitzen diren aurrez prestatutako platerak
Zopak eta kremak janari prestatuaren kontsumoaren liderrak dira; pizzak, ordea, pisua galdu du, eta jateko prest dauden plater berriak goraka doaz.