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La 45 edición de los Cursos de Verano de EHU girará en torno al conocimiento compartido, los cuidados y la innovación

El programa, que se ha presentado este lunes, arrancará el 30 de junio, y ofrecerá 133 ciclos formativos y 29 talleres.
Presentación en San Sebastián de los Cursos de Verano de la EHU REMITIDA / HANDOUT por UIK Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/6/2026

Este lunes se ha presentado la 45 edición de los Curos de Verano de EHU. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: EHUko Uda Ikastaroen 45. edizioak ezagutza partekatua, zaintza eta berrikuntza izango ditu ardatz
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Agencias | EITB

Última actualización

El conocimiento compartido, los cuidados y la innovación constituirán los ejes centrales de la 45 edición de los Cursos de Verano que EHU celebrará entre junio y septiembre en San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Baiona. Bajo el lema 'Piensas, luego existimos', el programa incluirá 133 ciclos y 29 talleres, según han revelado este lunes la consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, el rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, y la directora de dicha universidad estival, Idoia Otaegui.

Según han explicado los organizadores durante la comparecencia, el programa de este año, que también se desarrollará en otras localidades como Aramaio, Ataun, Beasain, Bermeo, Gernika-Lumo, Irun, Lesaka, Oñati, Ordizia y Zaldibia, propondrá "una oferta formativa de calidad, con una mirada plural", con el objetivo de "responder a los grandes asuntos de actualidad".

El lehendakari, Imanol Pradales, será el encargado de realizar la apertura oficial de los Cursos de Verano el 30 de junio en el Palacio Miramar de San Sebastián, en un acto en el que el catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque de la EHU y director del Instituto de Gobernanza Democrática, Daniel Innerarity, pronunciará la conferencia inaugural, centrada en 'El futuro de la democracia'.

Temática variada

La programación de este año pone especial énfasis en la ciencia, la tecnología y la innovación, con cursos sobre ética, salud mental, salud digital, uso de datos e innovación pública. También se abordará el impacto de la inteligencia artificial en la educación, analizando sus oportunidades, riesgos y necesidades formativas.

En el ámbito educativo se ofrecerán numerosos seminarios para la formación del profesorado, centrados en retos actuales como la salud mental, la prevención del suicidio, la evaluación competencial, las identidades de género, la neurodivergencia, el uso de pantallas, la educación sexual y la gobernanza escolar.

Por último, la política también tendrá protagonismo con un curso sobre los 90 años del autogobierno vasco. Además, el programa incluirá actividades relacionadas con los cuidados, la cohesión social, la igualdad, la discapacidad, el envejecimiento, la innovación y la cultura, destacando un acto conmemorativo del 25.º Premio Orfeón Donostiarra-EHU.

UPV-EHU Sociedad

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