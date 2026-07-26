Investigan el hallazgo de un cuerpo en el Puerto de Pasaia
El cuerpo de una persona ha sido rescatada esta tarde en el Puerto de Pasaia, tras lo que la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, un particular ha avisado sobre lasf 16:00 horas de la aparición de los que parecía ser un cádaver flotando en el distrito de San Pedro.
Personados en el lugar, se ha procedido al rescate, confirmando que era una persona fallecida.
A las 17:40 horas, el séquito judicial y miembros de la investigación permanecían en el lugar, a la espera del levantamiento del cádaver.
La Ertzaintza ha confirmado que aún no se ha identificado a la víctima.
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