Gorpu bat aurkitu dute Pasaiako portuko uretan
Herritar batek 16:00ak aldera ohartarazi du gorpu bat zegoela uretan, eta Ertzaintzak atera du bertatik. Biktima ez dute oraindik identifikatu.
Pertsona baten gorpua erreskatatu dute gaur arratsaldean Pasaiako Portuan, eta Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, herritar batek 16:00ak aldera abisua eman die Pasaiako portuan, San Pedro barrutian, pertsona bat zirudiena agertu dela uretan.
Lekura bertaratuta, erreskatea egin dute, eta hildako pertsona bat zela baieztatu dute agenteek.
17:40an han jarraitzen zuten ikertzaileek eta segizio judizialak, gorpua altxatu zain. Autopsia egitera eramango dute ondoren, Donostiara.
Ertzaintzak baieztatu du oraindik ez dutela biktima identifikatu.
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