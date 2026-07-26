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Gorpu bat aurkitu dute Pasaiako portuko uretan 

Herritar batek 16:00ak aldera ohartarazi du gorpu bat zegoela uretan, eta Ertzaintzak atera du bertatik. Biktima ez dute oraindik identifikatu.

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Eider Jauregi | EITB

Azken eguneratzea

Pertsona baten gorpua erreskatatu dute gaur arratsaldean Pasaiako Portuan, eta Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, herritar batek 16:00ak aldera abisua eman die Pasaiako portuan, San Pedro barrutian, pertsona bat zirudiena agertu dela uretan.

Lekura bertaratuta, erreskatea egin dute, eta hildako pertsona bat zela baieztatu dute agenteek.

17:40an han jarraitzen zuten ikertzaileek eta segizio judizialak, gorpua altxatu zain. Autopsia egitera eramango dute ondoren, Donostiara.

Ertzaintzak baieztatu du oraindik ez dutela biktima identifikatu.

Donostia Ertzaintza Pasaia Gizartea

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