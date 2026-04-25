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La iniciativa Gernika Palestina recuerda en San Sebastián a los niños y niñas fallecidos por el genocidio

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 25/04/2026.- La iniciativa ciudadana Gernika-Palestina convoca una movilización, en vísperas del 89 aniversario del bombardeo de Gernika, para exigir el fin de "los genocidios y las guerras" este sábado en San Sebastián. EFE/ Juan Herrero
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Genozidioak hildako haurrak izan dituzte gogoan Gernika Palestina herri ekimenak Donostian egindako manifestazioan
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EITB

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Con el lema "La Herencia de Gernika: Es genocidio, es guerra", rostros conocidos del ámbito social y de la cultura se ha unido a la manifestación, para denunciar que Israel y EE. UU. están extendiendo la opresión de Gaza a toda la región.

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