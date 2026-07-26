ACCIDENTE EN LA MONTAÑA

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Muere un guipuzcoano de 63 años al caer en el parque de Ordesa

El suceso ha ocurrido en torno a las 11:15 horas, cuando una piedra ha impactado sobre el senderista, que iba acompañado de dos personas, lo que ha provocado que se precipitara por una ladera de gran pendiente.
(Foto de ARCHIVO) Más de 50 empresas han mostrado su interés por patrocinar el centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido Más de 50 empresas han mostrado su interés por patrocinar el centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La celebración de los cien años de la declaración del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido continúa sumando apoyos y ya son más de 50 empresas las que han manifestado su interés en patrocinar el centenario. Han confirmado que se sumarán al patrocino a lo largo del mes de abril destacadas empresas como Grupo Henneo, Ascensores Magaiz, Cafés El Criollo, Bodegas Care, Bergner, Grupo San Valero y Balay. 29/4/2010
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el término municipal de Torla (Huesca). Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: 63 urteko gipuzkoar bat hil da Ordesako naturgunean erorita
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EITB

Última actualización

Un senderista de 63 años, vecino de Gipuzkoa, ha fallecido este domingo al caer por una ladera de gran pendiente en la senda de Los Cazadores, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el término municipal de Torla (Huesca).

El suceso ha ocurrido en torno a las 11:15 horas, cuando una piedra ha impactado sobre el senderista, que iba acompañado de dos personas, lo que ha provocado que se precipitara por una ladera de gran pendiente.

Tras recibir el aviso, la Guardia Civil ha activado a diversos efectivos de emergencias, que han localizado al senderista fallecido.

El cuerpo ha sido evacuado en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, donde le esperaban los servicios funerarios para su traslado al Hospital Provincial de Huesca.

Gipuzkoa Accidentes de montaña Sociedad

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