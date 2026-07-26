El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) avanza descontrolado tras arrasar 6500 hectáreas

El incendio declarado este sábado en el término municipal de la Vall d'Uixó (Castellón) continúa fuera de control. El fuego, que afecta a un perímetro de 48 kilómetros, ha obligado a desalojar a más de 16 000 personas de 15 municipios del sur de la provincia de Castellón y ya ha quemado alrededor de 6500 hectáreas.

Más de 450 efectivos de diferentes cuerpos —Bomberos Forestales de la Generalitat, del Consorcio Provincial de Castellón, del Ayuntamiento de Castellón, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Policía de la Generalitat y dotaciones de Aragón y Baleares, entre otros—, se afanan en controlar el fuego. Mientras, 20 medios aéreos luchan contra las llamas que avanzan por zonas de difícil acceso.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este domingo el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde donde se dirigen las tareas de extinción, y ha asegurado que el incendio se encuentra "fuera de control" y que su extinción es "muy complicada" debido a las condiciones meteorológicas, que "van a seguir siendo malas".

Desalojados, confinados y heridos

Según el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) las personas evacuadas no podrán regresar a sus domicilios este domingo. Mientras, los vecinos de las localidades de la Vall d'Uixó y Betxí, de las que se han evacuado algunos barrios, permanecen confinados, y las autoridades insisten en la necesidad de respetar ese confinamiento para evitar intoxicaciones, “aunque no se vean llamas cerca”.

Por otro lado, 19 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo, de las que siete permanecen en observación en el Hospital de La Plana, dos están ingresadas y una ha sido atendida en urgencias.

Origen de las llamas

La ministra de Ciencia, Diana Morant, también ha visitado el PMA esta mañana y ha advertido sobre los "incendios de sexta generación", señalando que son la "evidencia del cambio climático", con fenómenos atmosféricos que producen fuegos de enorme virulencia.

Aun así, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que, aunque se sigue investigando el origen de este incendio, "no parece que se haya producido por causas naturales". Por ello, Bernabé ha apuntado que se están recabando testimonios a personas que pudieran tener alguna información sobre el origen de las llamas.