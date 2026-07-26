Finaliza la Euskal Encounter con 5000 participantes y el doble de visitantes en el BEC
La organización ha destacado la acogida de las actividades formativas y divulgativas, que han confirmado el interés creciente por comprender las tecnologías que están transformando la sociedad.
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Los fuegos de Madrid, Ávila y Toledo empiezan a ceder ante la mejora de la meteorología
Los incendios dejan ya 77 000 hectáreas arrasadas por el fuego: 50 000 en el de Burgohondo (Ávila), 25 000 en la sierra madrileña y 2000 en Toledo, y mantienen a cerca de 90 000 personas evacuadas o confinadas.
Investigan una violación a una menor en fiestas de Tudela
El presunto agresor de esta violación, cometida en torno a las 00:15 horas, ha sido detenido. Los grupos del Ayuntamiento de Tudela han aprobado este domingo por unanimidad una declaración institucional por la que muestran su "total rechazo y condena" ante la agresión.
El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) avanza descontrolado tras arrasar 6500 hectáreas
Más de 16 000 personas de 15 municipios permanecen desalojadas desde que se declaró el incendio este sábado. Más de 450 efectivos de diferentes cuerpos trabajan en su extinción.
Muere un guipuzcoano de 63 años al caer en el parque de Ordesa
El suceso ha ocurrido en torno a las 11:15 horas, cuando una piedra ha impactado sobre el senderista, que iba acompañado de dos personas, lo que ha provocado que se precipitara por una ladera de gran pendiente.
Investigan el hallazgo de un cuerpo en el Puerto de Pasaia
Un particular ha alertado de la presencia del cadáver sobre las 16:00 horas, que posteriormente ha sido rescatada por la Ertzaintza. La víctima no ha sido indentificada aún.
Nueve personas han sido atendidas en Arrasate a consecuencia de un incendio en los bajos de un edificio
En una zona donde se suelen reunir jóvenes, un carro de la compra ha prendido fuego y, como consecuencia del calor, ha explotado el acceso a un local. Se han iniciado las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
Se reactiva en Castejón el incendio declarado el pasado viernes
Los bomberos trabajan para sofocar el fuego, reavivado junto al Hotel Villa Castejón, sin que haya personas afectadas.
Sin visibilidad y rodeados de llamas: así avanza un camión de bomberos en Madrid
En la grabación se escucha a los efectivos alertar del peligro de la situación y expresar sus dudas sobre la ruta seguida. "No vemos nada", "Muy peligroso esto" o "Si se para el camión aquí, lo flipamos" son algunas de las frases que reflejan la dificultad y el riesgo de su intervención
Las zonas afectadas por los incendios de Madrid y Ávila serán declaradas “zonas catastróficas”
El Consejo de Ministros aprobará este martes el real decreto que permitirá que estas zonas accedan a ayudas para la reparación de daños.