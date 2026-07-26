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Finaliza la Euskal Encounter con 5000 participantes y el doble de visitantes en el BEC

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BARAKALDO (BIZKAIA), 23/07/2026.- Imagen del BEC de Barakaldo, donde este jueves da inicio a la XXXIV edición de la Euskal Encounter, que reúne a más de 4.000 ordenadores y alrededor de 5.000 participantes. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Encounter topaketa amaitu da BECen, 5.000 parte-hartzaile eta bisitarien bikoitzarekin
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La organización ha destacado la acogida de las actividades formativas y divulgativas, que han confirmado el interés creciente por comprender las tecnologías que están transformando la sociedad.

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