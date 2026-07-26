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63 urteko gipuzkoar bat hil da Ordesako naturgunean erorita

Gertaera 11:15 aldera jazo da. Harri batek mendizalea jo du, bi lagunekin zihoala. Ondorioz, malda handiko mendi-mazela batetik behera erori da.

(Foto de ARCHIVO) Más de 50 empresas han mostrado su interés por patrocinar el centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido Más de 50 empresas han mostrado su interés por patrocinar el centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La celebración de los cien años de la declaración del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido continúa sumando apoyos y ya son más de 50 empresas las que han manifestado su interés en patrocinar el centenario. Han confirmado que se sumarán al patrocino a lo largo del mes de abril destacadas empresas como Grupo Henneo, Ascensores Magaiz, Cafés El Criollo, Bodegas Care, Bergner, Grupo San Valero y Balay. 29/4/2010

Ordesa eta Perdidoko Parke Nazionala, Torla udalerrian (Huesca). Artxiboko argazkia: Europa Press

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EITB

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63 urteko gipuzkoar bat hil da igande goizean Ordesa eta Perdidoko Parke Nazionalean, Torla udalerrian (Huesca), Los Cazadores bidean, aldapa handiko mendi-mazela batetik erorita.

Gertaera 11:15 aldera jazo da. Harri batek mendizalea jo du, bi lagunekin zihoala. Ondorioz, malda handiko mendi-mazela batetik behera erori da.

Abisua jaso orduko, Guardia Zibilak larrialdietako zerbitzuak bidali ditu tokira, eta mendizalea aurkitu dute inguruan, hilda.

Gorpua hegazkinean eraman dute Boltaña udalerriraino, hileta-zerbitzuak zain zituela, Huescako Probintzia Ospitalera eramateko.

Gipuzkoa Mendiko istripuak Gizartea

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