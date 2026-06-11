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Segunda noche de violencia y disturbios en Belfast

La Policía ha utilizado cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Belfast y Glengormley, después de que estos lanzaran piedras y botellas contra los agentes. Derry, Newtownabbey y Stormont también han sido escenario de protestas y desórdenes.
Belfast Irlanda del Norte manifestantes policía
Enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en Belfast (Irlanda del Norte). Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Istiluak izan dira Belfasten bigarren gauez jarraian
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Agencias | EITB

Última actualización

Belfast y otras ciudades de Irlanda del Norte han sufrido este miércoles la segunda noche consecutiva de disturbios, en protesta por el apuñalamiento el lunes en Belfast de un hombre por parte de un ciudadano sudanés que ya ha sido detenido. 

Según medios británicos e irlandeses con presencia en Belfast, la policía ha utilizado cañones de agua para dispersar a los manifestantes en las afueras de Belfast, después de que se congregaran unas 200 personas y lanzaran piedras y botellas contra la policía.

El portal Belfast Live asegura que la multitud trataba de llegar al Hotel Chimney Court, lugar donde suelen alojarse los inmigrantes a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político.

La Policía de Irlanda del Norte (PSNI, en inglés) ya había alertado horas antes de que se han compartido datos de contacto y señalado viviendas donde habitan inmigrantes, incitando a nuevas protestas.

Las ciudades de Derry, Stormont, Glengormley y Newtownabbey también han sido escenario de protestas y desórdenes.

Sin embargo, no se han reproducido hasta el momento los disturbios del martes en Belfast, cuando jóvenes encapuchados quemaron varias viviendas y vehículos. 

¿Qué está en el origen de las protestas?

Todos estos incidentes responden a la ira desatada por el intento de decapitación de un residente local de Belfast el pasado lunes y que fue grabado con teléfonos móviles. 

Hadi Alodid, refugiado sudanés de 30 años, compareció ayer ante un tribunal de Belfast acusado de intento de asesinato por el ataque con cuchillo contra Stephen Ogilvie, de 40 años. La víctima, que perdió un ojo y quedó malherido, permanece hospitalizado en estado estable, según ha informado su familia y ha hecho un llamamiento a la calma. 

Aquellas imágenes provocaron una avalancha de comentarios de odio en las redes sociales y llamamientos de la ultraderecha a manifestarse en las calles de Belfast. 

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