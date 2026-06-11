Istiluak izan dira Belfasten, bigarren gauez jarraian
Poliziak ur kanoiak erabili ditu manifestariak sakabanatzeko, Belfasten eta Glengormleyn, horiek agenteei harriak eta botilak jaurti ostean. Derry, Newtownabbey eta Stormont hirietan ere protestak eta istiluak izan dira.
Belfast hiriburuan eta Ipar Irlandako beste hainbat hiritan istiluak izan dira bigarren gauez jarraian, pasa den astelehenean Sudango jatorriko gizon batek beste gizon bat labanaz zauritu ondoren, Belfasten.
Bertako hedabideek zabaldutako informazioaren arabera, Poliziak ur kanoiak erabili ditu manifestariak sakabanatzeko, Belfasten eta Glengormleyn. Ipar Irlandako hiriburuan, esaterako, 200 manifestari baino gehiago elkartu dira eta harriak eta botilak jaurti dizkiete agenteei.
Belfast Live atari digitalaren arabera, manifestariek Chimney Court hotelera iritsi nahi zuten, asilo-eskatzaileek ostatu hartu ohi duten tokira.
Aurrez, PSNI Ipar Irlandako Poliziak ohartarazi zuen migratzaileak bizi diren etxeak seinalatu zituztela sareetan eta horiei buruzko informazioa ere zabaldu zutela.
Derry, Stormont, Glengormley eta Newtownabbey hirietan ere protestak eta istiluak izan dira bart.
Hala ere, atzoko istiluak ez dira astearte gauean izandakoak bezain larriak izan. Orduan, migratzaileak bizi omen diren hainbat etxebizitzari su eman zieten.
Zer dago istiluen jatorrian?
Pasa den astelehenean Sudango 30 urteko migratzaile batek gizon bat labanaz larri zauritu ondoren, immigranteen aurkako mobilizazioak egin dituzte Belfasten eta istiluak izan dira.
Hadi Alodid Sudango jatorria duen 30 urteko gizonari Stephen Ogilvie (40 urtekoa) hiltzen saiatzea leporatu diote. Biktimak begia galdu du, eta ospitalean jarraitzen du; egonkorra dago. Familiak, bere aldetik, lasaitasunerako deia egin du.
Eskuin muturrak egoera baliatu du immigranteen aurkako mobilizazioak hauspotzeko.
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