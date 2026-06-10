IPAR IRLANDA
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Istilu larriak Belfasten, Sudango gizon batek beste bat labanaz zauritu ondoren

09 June 2026, United Kingdom, Belfast: Vehicles set on fire by protesters on Lendrick Street in Belfast, as disorder flared in response to Monday night's stabbing attack in the city. Photo: -/PA Wire/dpa 09/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
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EITB

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Naomi Long Ipar Irlandako Justizia ministroak indarkeria giroa hauspotzea leporatu dio eskuin muturrari. Pasa den astelehenean Sudango 30 urteko migratzaile batek gizon bat labanaz larri zauritu ondoren istiluak lehertu dira Belfasten. Ipar Irlandako alderdi nagusietako agintariek lasaitasunerako deia egin dute. 

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