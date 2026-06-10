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Ola de violencia contra migrantes en Belfast tras un ataque con cuchillo perpetrado por un hombre sudanés

09 June 2026, United Kingdom, Belfast: Vehicles set on fire by protesters on Lendrick Street in Belfast, as disorder flared in response to Monday night's stabbing attack in the city. Photo: -/PA Wire/dpa 09/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Istilu larriak Belfasten, Sudango gizon batek beste bat labanaz zauritu ondoren
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EITB

Última actualización

La ministra norirlandesa de Justicia, Naomi Long, ha acusado a la extrema derecha de alentar la tensión racial tras una noche de disturbios, con vehículos, casas y autobuses incendiados, en protesta por el caso de un ciudadano sudanés acusado de apuñalar a una persona en Belfast el pasado lunes.

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