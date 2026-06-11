Trump suspende los ataques contra Irán tras aprobar los "puntos finales" del acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que suspende los ataques programados para la noche de este jueves contra Irán tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes en las que las partes han aprobado los "puntos finales del acuerdo" para poner fin al conflicto desatado el pasado 28 de febrero.



"Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel de la dirigencia iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.



El magnate republicano ha afirmado además que "los puntos finales" del acuerdo han sido alcanzados entre las partes "tanto en concepto como en detalle", que incluyen además a Israel, Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania y Egipto, entre otras naciones.

"El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", ha dicho. El acuerdo podría firmarse este mismo fin de semana en un acto en Europa, según Trump.

Pocas horas antes, el republicano anunció que fuerzas de su país atacarían nuevamente a Irán "esta noche con gran dureza", después de dos jornadas de bombardeos cruzados que marcaron la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril, en medio de un diálogo de paz que parecía estancado.

También advirtió que pronto tomarían la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán, asumirían el control de la industria petrolera iraní de forma muy similar como hicieron con Venezuela.



Irán desmiente a Trump

Fuentes iraníes señalan que se han intensificado las negociaciones para alcanzar un acuerdo provisional que permita poner fin a las hostilidades, en un contexto marcado por un frágil alto el fuego vigente desde principios de abril. Según tres fuentes iraníes, ya existe un entendimiento político básico, aunque aún quedan aspectos pendientes de definición.

Sin embargo, Irán niega haber acordado ningún memorando de entendimiento con Estados Unidos en contra de lo afirmado este jueves por Donald Trump, según la agencia de noticias Fars. "Irán no ha acordado ningún documento de acuerdo ni memorandum de entendimiento con Estados Unidos", señala la agencia, que cita a una fuente bien informada del régimen iraní.

Entre los temas que continúan en discusión figura el mecanismo para liberar decenas de miles de millones de dólares procedentes de ingresos petroleros iraníes retenidos en bancos extranjeros. De concretarse, el acuerdo supondría una flexibilización temporal del control iraní sobre el estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, mientras que las cuestiones relacionadas con el programa nuclear de Teherán y sus reservas de uranio enriquecido serían abordadas en futuras negociaciones.

La agencia de noticias iraní FARS sostiene que las perspectivas de aprobación del acuerdo son elevadas, al considerar que Estados Unidos ha aceptado el texto previamente propuesto por Irán. Según la agencia, este hecho aumenta significativamente las probabilidades de que las autoridades iraníes respalden formalmente el documento en el marco de las negociaciones en curso.