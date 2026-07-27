Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que ha ordenado detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto, pero ha advertido de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan.

"Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes", ha declarado el mandatario al diario digital Axios.

Al ser preguntado sobre cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a la diplomacia, Trump ha respondido: "No mucho tiempo. O avanzan rápido o no avanzan".

El republicano ha explicado que decidió el pasado viernes frenar los ataques contra la República Islámica porque se lo pidieron sus aliados en Oriente Medio que están mediando en el conflicto.

Las declaraciones de Trump se producen antes de reunirse este martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.