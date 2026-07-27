Gerra ekialde hurbilean

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iranen aurkako bonbardaketak gelditzeko agindu du Trumpek, akordio bat negoziatzeko

Hala ere, elkarrizketek porrot egiten badute erasoei berriro ekingo diela ohartarazi du.

Ejército Marina Estados Unidos EEUU

Artxiboko irudia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du Iranen aurkako bonbardaketak gelditzeko agindua eman duela, gatazkari amaiera emango dion akordio bat negoziatzeko. Hala ere, ohartarazi du erasoei ekingo diela elkarrizketek huts egiten badute.

"Oso elkarrizketa sakonak ditugu Iranekin. Emaitzarik ematen ez badute, ekintza militar sendoetara itzuliko gara", adierazi dio agintariak Axios egunkari digitalari.

Diplomaziari zenbat denbora eskaintzeko prest dagoen galdetuta, Trumpek erantzun du: "Ez denbora asko. Edo azkar egiten dute aurrera, edo ez dute aurrera egiten".

Joan den ostiralean Errepublika Islamikoaren aurkako erasoak geldiaraztea erabaki zuela azaldu du errepublikanoak, Ekialde Hurbilean dituen aliatuek eskatu ziotelako.

Trumpen adierazpenak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin bildu aurretik egin ditu; israeldarra Lindsey Graham senatari errepublikanoaren hiletara joango da.

Joan den ostegunean, AEBk Errepublika Islamikoaren aurkako azken bonbardaketa erronda egin zuen, ekainean hitzartutako su-etena hautsi zenetik hamahirugarren egunez jarraian.

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Iran Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

AMDEP9449. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 24/07/2026.- Captura de una transmisión de la cadena C-Span del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca este viernes, donde bromeo con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 y se colocó una gorra roja con el año 2028 en la parte frontal, en Washington (EE.UU.). EFE/ C-Span /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

2028ko hauteskundeetara aurkeztearekin txantxetan aritu da Trump

Beste agintaldi baterako hautagaia izateko aukera aipatu du Donald Trumpek Etxe Zuriko korrespontsalen afarian, sarkasmoa erabiliz. Aurreko hauteskunde kanpainetan egin zuen bezala, txano gorri bat jantzi du, “TRUMP 2028” idatzita zuena. Dena dela, Trump (80 urte) ezingo da 2028ko hauteskundeetara aurkeztu, AEBko Konstituzioaren arabera, presidente batek gehienez ere bi agintaldi egin ditzakeelako agintean.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X