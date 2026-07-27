Iranen aurkako bonbardaketak gelditzeko agindu du Trumpek, akordio bat negoziatzeko
Hala ere, elkarrizketek porrot egiten badute erasoei berriro ekingo diela ohartarazi du.
Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du Iranen aurkako bonbardaketak gelditzeko agindua eman duela, gatazkari amaiera emango dion akordio bat negoziatzeko. Hala ere, ohartarazi du erasoei ekingo diela elkarrizketek huts egiten badute.
"Oso elkarrizketa sakonak ditugu Iranekin. Emaitzarik ematen ez badute, ekintza militar sendoetara itzuliko gara", adierazi dio agintariak Axios egunkari digitalari.
Diplomaziari zenbat denbora eskaintzeko prest dagoen galdetuta, Trumpek erantzun du: "Ez denbora asko. Edo azkar egiten dute aurrera, edo ez dute aurrera egiten".
Joan den ostiralean Errepublika Islamikoaren aurkako erasoak geldiaraztea erabaki zuela azaldu du errepublikanoak, Ekialde Hurbilean dituen aliatuek eskatu ziotelako.
Trumpen adierazpenak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin bildu aurretik egin ditu; israeldarra Lindsey Graham senatari errepublikanoaren hiletara joango da.
Joan den ostegunean, AEBk Errepublika Islamikoaren aurkako azken bonbardaketa erronda egin zuen, ekainean hitzartutako su-etena hautsi zenetik hamahirugarren egunez jarraian.
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