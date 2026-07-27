Al menos dos muertos y cinco heridos en un tiroteo en Seattle
El tiroteo ha ocurrido en una feria gastronómica y, según el alcalde de Seattle, el presunto autor del tiroteo ha sido detenido.
Al menos dos personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en Seattle, en el noroeste de Estados Unidos. El tiroteo ha ocurrido durante un festival gastronómico, a poca distancia de la icónica Aguja Espacial, emblemática torre de la ciudad.
El alcalde de Seattle ha informado que un hombre ha sido detenido en relación con los hechos.
De momento, el Departamento de Policía de Seattle ha informado de un tiroteo con "múltiples víctimas" en Seattle Center, sin especificar más detalles.
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