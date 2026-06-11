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Trumpek bertan behera utzi ditu Iranen aurkako erasoak, akordioaren "azken puntuak" adostu ostean

AEBko presidentearen arabera, bi aldeek "akordioaren azken puntuak" onartu dituzte, otsailaren 28an piztutako gatazka armatuari amaiera emateko asmoz. "Itsas blokeoak indarrean jarraituko du transakzio hau amaitu arte; sinaduraren data eta lekua laster iragarriko dira", esan du.

WASHINGTON, DC (Washington, DC,), 10/06/2026.- US President Donald Trump gives remarks during a signing ceremony for the “Secure America Act” in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 10 June 2026. The act requires proof of citizenship to register to vote. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Donald Trump, AEBko presidentea. Artxiboko argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak iragarri du bertan behera utziko dituela ostegun gauerako Iranen aurka aurreikusitako erasoak, Irango funtzionarioekin "maila goreneko elkarrizketak" egin ostean. Izan ere, bi aldeek "akordioaren azken puntuak" adostu dituzte, otsailaren 28an piztutako gatazka armatuari amaiera emateko.

"Iranekin maila goreneko elkarrizketak egin ondoren, nik, AEBko presidente gisa, bertan behera utzi ditut Iranen aurkako eraso armatuak eta bonbardaketak", adierazi du Trumpek, sare sozialetan zabaldutako mezu batean.

AEBko presidenteak adierazi duenez, bi aldeek akordioaren "azken puntuak" adostu dituzte, "bai kontzeptu aldetik, bai xehetasun aldetik". 

"Itsas blokeoak indarrean jarraituko du transakzio hau amaitu arte; sinaduraren data eta lekua laster iragarriko dira", gaineratu du Trumpek. Akordioa asteburuan bertan sinatu liteke Europan, horren arabera.

Ordu batzuk lehenago, errepublikanoak iragarri zuen bere herrialdeko indarrek berriro erasoko ziotela Irani, "gaur gauean gogor", apirilaren 8an su-etena hasi zenetik bi herrialdeen arteko tentsio gorakada nabarmenaren ondoren. Izan ere, bi aldeen arteko bake elkarrizketak etenda ziruditen, eta asteazken gauean bonbardaketa eta eraso ugari izan dira.

Halaber, laster Jarg uhartea hartuko zutela ohartarazi zuen, Irango petrolio terminalik garrantzitsuena hartzen duena, eta Irango petrolio industriaren kontrola oso antzera hartuko zutela, Venezuelarekin egin zuten bezala.

Trumpek esandakoa gezurtatu du Iranek

Irango iturriek adierazi dutenez, areagotu egin dira liskarrak amaitzea ahalbidetuko duen behin-behineko akordio bat lortzeko negoziazioak, apirilaren hasieratik indarrean dagoen su-etenaren testuinguruan. Irango hiru iturriren arabera, badago oinarrizko ulermen politikoa, baina oraindik zehazteke daude zenbait alderdi.

Hala ere, Iranek ukatu egin du AEBrekin akordio bat adostu izana, Donald Trumpek ostegun honetan adierazitakoaren aurka, Fars albiste-agentziaren arabera. "Iranek ez du AEBrekin akordio dokumenturik edo akordio memorandumik adostu", adierazi du agentziak, eta Irango erregimenaren iturri informatu bat aipatu du.

Eztabaidan jarraitzen duten gaien artean, atzerriko bankuetan atxikitako petrolio-sarreretatik eratorritako dozenaka mila milioi dolar emateko mekanismoa dago. Zehaztuz gero, akordioak aldi baterako malgutuko luke Iranen kontrola Ormuzko itsasartean, eta AEBk Irango portuei ezarritako blokeoa kenduko luke. Teheranen programa nuklearrarekin eta uranio aberastuaren erreserbekin lotutako gaiak, berriz, etorkizuneko negoziazioetan jorratuko lirateke.

FARS Irango albiste agentziaren arabera, akordioa onartzeko aukerak handiak dira, AEBk Iranek aurretik proposatutako testua onartu duela iritzita. Agentziaren arabera, horrek nabarmen handitzen du Irango agintariek dokumentua formalki babesteko aukera, abian diren negoziazioen esparruan.

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