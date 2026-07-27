SUTEAK FRANTZIAN

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Macronen iragarri du Landetako sutea "kontrolpean" dagoela, baina Girondakoak "oso gogor" jarraitzen duela

Girondako departamenduan piztutako sutearen harira, Eliseoko buruak esan du "borrokan" jarraitzen dutela. "Egonkortu egin da, gutxigorabehera, baina oso gogorra izaten jarraitzen du, eta oso zuhurrak izan behar gara datozen orduetan eta egunetan", ohartarazi du.

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Suhiltzaileak Girondan lanean. Argazkia: EFE/Marion Fournies/FNSPF

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Agentziak | EITB

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Emmanuel Macron Frantziako presidenteak jakitera eman duenez, joan den ostegunean Landetako departamenduaren hego-mendebaldean piztutako sutea "kontrolpean" dago jada.

"Sua kontrolpean dago, eta hori albiste ona da", adierazi du Bordeleko Suteen eta Sorospenaren Departamenduko Zentro Operatiboko (CODIS) krisi aretoak.

Biscarrosetik gertu piztutako suteak 3.600 hektarea erre eta 200 eraikin inguru suntsitu ditu, eta agintariek 30.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte, nahiz eta horietako 8.000 inguruk etxera itzultzeko baimena jaso duten, Le Figaro egunkariaren arabera.

Girondako departamenduan piztutako sutearen harira, Eliseoko buruak esan du "borrokan" jarraitzen dutela. "Egonkortu egin da, gutxigorabehera, baina oso gogorra izaten jarraitzen du, eta oso zuhurrak izan behar gara datozen orduetan eta egunetan", ohartarazi du.

Macronek eskerrak eman dizkio "nazio osoari" bere elkartasunagatik eta, bereziki, suhiltzaileei sugarrak itzaltzeko egindako ahaleginengatik. "Duela egun batzuk hil ziren bi lagunak gogoratu nahi ditut. Asko zor diegu suhiltzaileei, asko eskertzen diegu ", adierazi du.

"Ez dut gutxiesten haserrea", aitortu du agintariak, eta jarraian agintariek "aurrekaririk gabeko suteei" aurre egin behar dietela defendatu du.

Girondako prefekturak bart iragarri zuenez, 84 suhiltzaile zauritu dira eta 220.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte suteak hasi zirenetik.

A63ak itxita jarraitzen du Baiona parean.

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