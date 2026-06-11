Irán advierte que convertirá Oriente Próximo en un “infierno” para Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán ha dicho este jueves que convertirá Oriente Próximo en un "infierno" para Estados Unidos, en respuesta a la "agresión estadounidense". Mientras tanto, continúa el intercambio de ataques entre el país norteamericano y la nación persa en la región.

El Ejército de EE. UU. atacó anoche "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" de la República Islámica, según ha informado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, ha respondido con el lanzamiento de drones y misiles contra bases de EE. UU. en Baréin, Kuwait y Jordania la madrugada del jueves, según ha informado la agencia de noticias Fars.

En medio de los ataques, el Ejército de Irán ha anunciado el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales ha advertido que disparará si tratan de cruzar la vía. Estados Unidos ha negado el cierre, al asegurar que los buques comerciales siguen cruzando Ormuz.

Pese a que Washington y Teherán se encuentran debatiendo un acuerdo de paz a través de países mediadores como Pakistán, esta semana se han sucedido los ataques, que EE. UU. justificó primero por el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz el martes.