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Ekialde Hurbila Estatu Batuen "infernu" bihurtzeko mehatxua egin du Iranek

Irango Armadak Ormuzko itsasartea "erabat" itxi duela iragarri du, baina AEBk ukatu egin du itxiera hori. Gainera, Irango Guardia Iraultzaileak eraso egin die AEBko base militarrak dituzten Ekialde Hurbileko zenbait herrialderi, tartean, Bahrein, Kuwait eta Jordaniari. 

18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

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Irango Guardia Iraultzaileak Ekialde Hurbila Estatu Batuen “infernu” bihurtuko duela mehatxu egin du ostegun honetan, AEBri erantzunez. Halaber, bi herrialdeek elkarri eraso egin diote berriro, bigarren egunez jarraian.

AEBko Armadak Irango “hainbat helburu militarren” aurka egin du bart, Iranen “erasoei erantzuteko”,  AEBko Komando Zentralak (Centcom) jakinarazi duenez. 

Irango Guardia Iraultzaileak, bere aldetik, droneak eta misilak jaurti ditu AEBko base militarrak dituzten Ekialde Hurbileko zenbait herrialdetara, tartean, Bahrein, Kuwait eta Jordaniara.

Eraso horien erdian, Irango Armadak Ormuzko itsasartea “erabat” itxi duela iragarri du, eta bertatik igarotzen den itsasontzi orori tiroz erantzungo diola ohartarazi du. AEBk itxiera hori ukatu du eta ontzi komertzialak Ormuz zeharkatzen ari direla ziurtatu du. 

Washington eta Teheran bake akordioa negoziatzen ari badira ere, aste honetan bi herrialdeen arteko erasoak izan dira, Iranek AEBko helikoptero bat bota ondoren. 

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