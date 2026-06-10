ELECCIONES EN PERÚ
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Sánchez mantiene casi 40 000 votos de ventaja sobre Fujimori con el 96,6 % escrutado en Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha señalado que los resultados oficiales de la segunda vuelta de los comicios presidenciales se conocerán en un plazo estimado de 30 días.
fujimori eta sanchez

El candidato izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Sanchezek ia 40.000 botoren aldea ateratzen dio Fujimoriri, Perun botoen % 96,6 zenbatu dituztela
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Agencias | EITB

Última actualización

Continúa el recuento de votos en Perú tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el pasado domingo. Con el 96,58 % escrutado, el candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene casi 40 000 votos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori, en las que ya se comenzaron a incluir los votos emitidos en el extranjero. 

Según cifras facilitadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuando solo falta el 3,42 % del conteo, el líder del partido Juntos por el Perú tiene un 50,112 % de sufragios válidos, frente a un 49,888 % de la líder de Fuerza Popular.

La diferencia de 0,224 % entre ambos candidatos, equivalente a 39 897 votos, se da porque Sánchez sumó, hasta el momento, 8 960 275 votos, contra 8 920 378 de Fujimori.

A pesar de la ligera ventaja que mantiene el izquierdista, fuentes expertas reiteran que el recuento será muy ajustado e incluso que los votos emitidos en el extranjero pueden inclinar la balanza hacia Fujimori. En este último, Fujimori recibe hasta el momento el 62,671 %, equivalentes a 76 140 votos, mientras que Sánchez tiene el 37,329 %, que implican 45 351 sufragios.

Los resultados estarán en 30 días

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú señaló ayer martes que los resultados oficiales de la segunda vuelta de los comicios presidenciales se conocerán en un plazo estimado de 30 días, a mediados de julio

Conscientes de la estrecha diferencia de votos que los separan, tanto Sánchez como Fujimori han coincidido en reconocer que gane quien gane las elecciones, será necesario establecer consensos políticos de cara a los próximos años.

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