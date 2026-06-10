Continúa el recuento de votos en Perú tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el pasado domingo. Con el 96,58 % escrutado, el candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene casi 40 000 votos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori, en las que ya se comenzaron a incluir los votos emitidos en el extranjero.

Según cifras facilitadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuando solo falta el 3,42 % del conteo, el líder del partido Juntos por el Perú tiene un 50,112 % de sufragios válidos, frente a un 49,888 % de la líder de Fuerza Popular.

La diferencia de 0,224 % entre ambos candidatos, equivalente a 39 897 votos, se da porque Sánchez sumó, hasta el momento, 8 960 275 votos, contra 8 920 378 de Fujimori.

A pesar de la ligera ventaja que mantiene el izquierdista, fuentes expertas reiteran que el recuento será muy ajustado e incluso que los votos emitidos en el extranjero pueden inclinar la balanza hacia Fujimori. En este último, Fujimori recibe hasta el momento el 62,671 %, equivalentes a 76 140 votos, mientras que Sánchez tiene el 37,329 %, que implican 45 351 sufragios.