La derechista Fujimori y el izquierdista Sánchez luchan por la Presidencia de Perú
Las elecciones presidenciales de Perú se deciden este domingo con la segunda vuelta que disputan la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez, una contienda cuyo ganador se convertirá en el noveno presidente del país en diez años, una década marcada por la inestabilidad política.
Más de 27,3 millones de peruanos y peruanas están convocados a las urnas para determinar si devuelven al fujimorismo al poder después de un cuarto de siglo alejado del gobierno; o si, por el contrario, se retoma un proyecto de izquierda en torno a la simbólica figura del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).
El dilema ya se hace repetitivo para Perú, ya que por cuarta vez consecutiva se debe elegir entre la hija y heredera política del autócrata expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) o una alternativa que aglutina al antifujimorismo y que, en esta ocasión, es el exministro que más tiempo duró en el convulso y breve mandato de Castillo.
En las tres elecciones anteriores, el antifujimorismo se ha impuesto en ese pulso y le ha dado el triunfo al nacionalista Ollanta Humala (2011-2016), al derechista Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y al izquierdista Castillo, con ajustados márgenes de apenas 40 000 votos en las dos últimas votaciones.
Todo hace indicar que la diferencia entre Fujimori y Sánchez volverá a ser muy ajustada, según las encuestas realizadas en días previos a la votación, que por ley no se han podido difundir en Perú durante la última semana.
Keiko Fujimori promete gobernar como su padre, que sentó la bases del crecimiento económico y la apertura comercial del país, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), si bien acabó condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y escándalos de corrupción.
En cambio, Roberto Sánchez promete liberar a Castillo como señal de reparación para sus simpatizantes, procedentes de las zonas rurales y más pobres, que piensan que las élites económicas y políticas del país, con Fujimori a la cabeza, no le permitieron gobernar, de modo que defienden que el golpe de Estado de 2022 se lo dieron a él.
La primera vuelta de abril pasado, donde Fujimori logró el 17,19 % de los votos válidos y Sánchez el 12,03 %, estuvo marcada por los grandes retrasos en la apertura de colegios en Lima por la falta de material electoral, lo que alimentó las denuncias de fraude, exentas de evidencias, del ultraderechista Rafael López Aliaga, que se quedó fuera de la segunda vuelta por 21 000 votos.
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