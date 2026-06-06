Bigarren itzulia
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Fujimori eskuindarra eta Sanchez ezkertiarra, Peruko Presidentetza lortzeko lehian

27,3 milioi perutar baino gehiago daude hautestontzietara deituta. Mende laurdena gobernutik urrun egon ondoren, fujimorismoa boterera itzuliko den ala ez erabakiko dute biharkoan.

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Keiko Fujimori Peruko presidentegaia eta Roberto Sanchez hautagaia. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bihar, igandearekin, erabakiko dira Peruko Presidentetzarako hauteskundeak. Bigarren itzulian, Keiko Fujimori hautagai eskuindarra eta Roberto Sanchez hautagai ezkertiarra lehiatuko dira. Horietako bat izango da, hain zuzen ere, hamar urtean Peruk izango duen bederatzigarren presidentea.

27,3 milioi perutar baino gehiago daude hautestontzietara deituta. Mende laurdena gobernutik urrun egon ondoren, fujimorismoa boterera itzuliko den ala ez erabakiko dute biharkoan.

Dilema dute, beraz, berriro ere perutarrek; izan ere, laugarren aldiz jarraian aukeratu beharko dute, Alberto Fujimori (1990-2000) autokrata ohiaren alabaren eskutik, fujimorismora itzultzen diren ala Roberto Sanchezek eskaintzen duen alternatibaren alde egiten duten.

Aurreko hiru hauteskundeetan, antifujimorismoa izan da gailen pultsu horretan, eta garaipena lortu dute Ollanta Humala nazionalistak (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski eskuindarrak (2016-2018) eta Castillo ezkertiarrak. Azken bi  hauteskundeetan, baina, 40 000 botoko alde estuak nabarmendu du antifujimorismoa.

Itxura guztien arabera, Fujimoriren eta Sanchezen arteko aldea oso estua izango da berriro, inkestek hori erakusten baitute.

Keiko Fujimorik agindu du bere aitaren politikak erabiliko dituela, herrialdearen hazkunde ekonomikoaren eta irekiera komertzialaren oinarriak ezarriz.

Aldiz, Roberto Sanchezek hitzeman du Castillo presidente ohia askatuko duela, nekazal guneetatik eta txiroenetatik iritsitako bere jarraitzaileentzako konponbide gisa. Izan ere, uste dute herrialdeko elite ekonomiko eta politikoek, Fujimori buru zutela, ez ziotela gobernatzen utzi.

Apirilean, hauteskundeen lehen itzulian, Fujimorik botoen % 17,19 lortu zituen, eta Sanchezek % 12,03. Liman hauteslekuak irekitzeko atzerapen handiak izan ziren, hauteskunde materialik ez zegoelako, eta horrek Rafael Lopez Aliaga ultraeskuindarrak egindako iruzur salaketak elikatu zituen; ebidentziarik gabekoak ordea. Rafael Lopez Aliaga bigarren itzulitik kanpo geratu zen, 21.000 botoko aldeagatik.

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