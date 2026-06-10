Sanchezek ia 40.000 botoren aldea ateratzen dio Fujimoriri, Perun botoen % 96,6 zenbatu dituztela
Peruko Hauteskundeen Epaimahai Nazionalak (JNE) adierazi duenez, herrialdeko presidentea aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzuliko emaitza ofizialak 30 eguneko epean jakinaraziko dituzte.
Presidentea aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia egin zuten pasa den igandean Perun, eta oraindik zenbaketa ez da amaitu. % 96,58 zenbatuta, Roberto Sanchez ezkerreko hautagaiak ia 40.000 botoren aldea ateratzen dio Keiko Fujimori eskuineko presidentegaiari. Atzerriko botoa zenbatzen ere hasi dira.
Peruko Hauteskundeen Epaimahai Nazionalak (JNE) zabaldutako informazioaren arabera, botoen % 3,42 zenbatzea falta denean Elkarrekin Peruren Alde alderdiko hautagaiak botoen % 50,112 eskuratu du eta Herri Indarra alderdikoak, % 49,888.
Hortaz, bien arteko aldea % 0,224koa da, edo beste era batera esanda, 39.897 boto. Izan ere, Sanchezek 8.960.275 pertsonak egin dute oraingoz Sanchezen alde eta 8.920.378k, berriz, Fujimori babestu dute.
Kontaketan oraingoz Sanchez aurretik badago ere, adituen arabera atzerriko botoak Fujimoriri eman diezaioke garaipena. Orain arte zenbatutako atzerriko botoa aintzat hartuta, % 62,671ek Fujimori bozkatu dute (76.140 boto) eta Sanchez, berriz, % 37,329k (45.351 boto).
Emaitzak, 30 egunetan
Peruko Hauteskundeen Epaimahai Nazionalak (JNE) atzo zabaldutako informazioaren arabera, herrialdeko presidentea aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzuliko emaitza ofizialak 30 eguneko epean jakinaraziko dituzte, uztaila erdialdean.
Bien arteko aldea txikia dela aintzat hartuta, Sanchez eta Fujimori bat etorri dira adostasun politikoak beharrezkoak izango direla esaterakoan.
Zure interesekoa izan daiteke
Trumpek ere jokatuko du Munduko Kopa, ‘America is Back’ kontakizuna zabaltzeko
AEBko presidenteak Munduko Txapelketarik "handiena, seguruena eta zoragarriena" agindu du, eta hitzordua probestuko du bere burua proiektatzeko, kontraesanak agerian gera daitezkeen arren.
AEBk Irani eraso dio, persiar herrialdeak atzo Washingtonen helikoptero baten kontra egindakoari erantzunez
Ameriketako Estatu Batuek aireko defentsa sistemak, lurreko kontrol estazioak eta Irango radarrak jo dituzte, Ormuzko itsasartetik gertu.
Trumpek esan du Ormuzkoa istripua barik "eraistea" izan dela, eta agindu du Iranen "erasoari" erantzun egingo diola
Bi pilotuak onik erreskatatu dituzte. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak, ordea, ez du gertatutakoaren zergatiei buruzko xehetasunik eman.
Txistukada ozena jaso du Donald Trumpek New Yorken NBAko finalean
Bart, Madison Square Garden estadioan, New York Knicks eta San Antonio Spursen arteko NBAko finaletako hirugarren partidan, txistukada gorgarria jaso du Donald Trump AEBko presidenteak pantailetan agertu denean. Karguan den presidente bat final horietara joaten den lehen aldia izan da.
Lyhanna neskatoaren bortxaketa eta hilketak haserrea piztu du Frantzian
Justiziak "akatsak" egin dituela onartu du Frantziako Gobernuak. Izan ere, hilketaren susmagarri nagusiak 5 salaketa zituen gutxienez, adin txikikoak bortxatu eta sexu-erasoak egiteagatik. Salaketa horietako batzuk artxibatu egin ziren eta inoiz ez zen neurririk hartu.
AEBk petrolio-ontzi bati tiro egin dio Omanen, Irani ezarritako blokeoa urratzeagatik
Eraso honekin, dagoeneko zazpi dira AEBk "geldiarazitako" ontziak, Donald Trump AEBko presidenteak Irani itsas blokeoa ezarri zionetik.
Grossik (IAEA) elkarrizketarako deia egin dio Irani, tentsioak gora egin ostean
Teheranek "partzialtasun deliberatua" leporatu dio Energia Atomikoaren Nazioarteko Erakundeari, gatazkari errotik ez heltzeagatik: AEBk eta Israelek Irango instalazio nuklearren aurka egindako erasoak.
Marokok Fronte Polisarioko hiru kide hil ditu eraso batean
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoak (SEAD) hiru dolu egun ezarri ditu. Hildakoetako bat Fronte Polisarioko Idazkaritza Nazionaleko kidea eta Saharako presidente ohiaren semea da.
7,8 indarreko lurrikara bat izan da Filipinetan, eta hogei bat hildako eragin ditu
Agintariek kostaldeko hainbat eremu zaintzen jarraitzen dute, eta bitartean bilaketa lanak eta kalteen ebaluazioak egiten dihardute.