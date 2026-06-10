PERUKO HAUTESKUNDEAK

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Sanchezek ia 40.000 botoren aldea ateratzen dio Fujimoriri, Perun botoen % 96,6 zenbatu dituztela

Peruko Hauteskundeen Epaimahai Nazionalak (JNE) adierazi duenez, herrialdeko presidentea aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzuliko emaitza ofizialak 30 eguneko epean jakinaraziko dituzte. 

fujimori eta sanchez
Roberto Sanchez hautagai ezkertiarra eta Keiko Fujimori eskuindarra.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Presidentea aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia egin zuten pasa den igandean Perun, eta oraindik zenbaketa ez da amaitu. % 96,58 zenbatuta, Roberto Sanchez ezkerreko hautagaiak ia 40.000 botoren aldea ateratzen dio Keiko Fujimori eskuineko presidentegaiari. Atzerriko botoa zenbatzen ere hasi dira. 

Peruko Hauteskundeen Epaimahai Nazionalak (JNE) zabaldutako informazioaren arabera, botoen % 3,42 zenbatzea falta denean Elkarrekin Peruren Alde alderdiko hautagaiak botoen % 50,112 eskuratu du eta Herri Indarra alderdikoak, % 49,888. 

Hortaz, bien arteko aldea % 0,224koa da, edo beste era batera esanda, 39.897 boto. Izan ere, Sanchezek 8.960.275 pertsonak egin dute oraingoz Sanchezen alde eta 8.920.378k, berriz, Fujimori babestu dute. 

Kontaketan oraingoz Sanchez aurretik badago ere, adituen arabera atzerriko botoak Fujimoriri eman diezaioke garaipena. Orain arte zenbatutako atzerriko botoa aintzat hartuta, % 62,671ek Fujimori bozkatu dute (76.140 boto) eta Sanchez, berriz, % 37,329k (45.351 boto).

Emaitzak, 30 egunetan

Peruko Hauteskundeen Epaimahai Nazionalak (JNE) atzo zabaldutako informazioaren arabera, herrialdeko presidentea aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzuliko emaitza ofizialak 30 eguneko epean jakinaraziko dituzte, uztaila erdialdean

Bien arteko aldea txikia dela aintzat hartuta, Sanchez eta Fujimori bat etorri dira adostasun politikoak beharrezkoak izango direla esaterakoan. 

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