Será noticia: Pacto de Migración y Asilo de la UE, el acto de fin de grado y posgrado de EHU en San Mamés y la presentación del nuevo vehículo eléctrico en Mercedes Vitoria-Gasteiz

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 12 de junio de 2026:

- Entra en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la UE: Los países de la Unión Europea deberán cumplir a partir de hoy con el Pacto de Migración y Asilo, una reforma para cuya adaptación los Estados miembros han dispuesto de dos años desde su aprobación. La entrada en vigor del nuevo marco se produce en un contexto marcado por las dudas sobre el grado de compromiso de algunas capitales con su aplicación efectiva.

-Acto de fin de grado y posgrado de EHU en San Mamés: Esta tarde San Mamés acogerá la primera graduación conjunta de EHU del curso 2025-2026. Más de 4.000 personas se darán cita en un acto en el que no faltarán conciertos (Janus Lester y Nøgen), homenajes, ciencia y solidaridad. Como novedad, se repartirán txapelas a las personas recién graduadas en lugar de birretes. El acto se podrá seguir en directo en Orain a partir de las 18:30 horas.

- Presentación del nuevo coche eléctrico en Mercedes de Vitoria-Gasteiz : La compañía Mercedes-Benz de Vitoria-Gasteiz dará inicio hoy, mediante un acto institucional, a la producción del nuevo vehículo eléctrico VLE, un acto presidido por el lehendakari Imanol Pradales, el ministro de Industria Jordi Hereu, y directivos de Mercedes-Benz.