Será noticia: Pacto de Migración y Asilo de la UE, el acto de fin de grado y posgrado de EHU en San Mamés y la presentación del nuevo vehículo eléctrico en Mercedes Vitoria-Gasteiz
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 12 de junio de 2026:
- Entra en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la UE: Los países de la Unión Europea deberán cumplir a partir de hoy con el Pacto de Migración y Asilo, una reforma para cuya adaptación los Estados miembros han dispuesto de dos años desde su aprobación. La entrada en vigor del nuevo marco se produce en un contexto marcado por las dudas sobre el grado de compromiso de algunas capitales con su aplicación efectiva.
-Acto de fin de grado y posgrado de EHU en San Mamés: Esta tarde San Mamés acogerá la primera graduación conjunta de EHU del curso 2025-2026. Más de 4.000 personas se darán cita en un acto en el que no faltarán conciertos (Janus Lester y Nøgen), homenajes, ciencia y solidaridad. Como novedad, se repartirán txapelas a las personas recién graduadas en lugar de birretes. El acto se podrá seguir en directo en Orain a partir de las 18:30 horas.
- Presentación del nuevo coche eléctrico en Mercedes de Vitoria-Gasteiz : La compañía Mercedes-Benz de Vitoria-Gasteiz dará inicio hoy, mediante un acto institucional, a la producción del nuevo vehículo eléctrico VLE, un acto presidido por el lehendakari Imanol Pradales, el ministro de Industria Jordi Hereu, y directivos de Mercedes-Benz.
Te puede interesar
Entra en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la UE con dudas sobre su cumplimiento
La normativa establece nuevas reglas para el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros, acelera los procedimientos de asilo y devolución, y refuerza los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Trump suspende los ataques contra Irán tras aprobar los "puntos finales" del acuerdo
Según el presidente de EE. UU., ambas partes han aprobado los "puntos finales del acuerdo" para poner fin al conflicto desatado el pasado 28 de febrero. "El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", ha dicho.
Segunda noche de violencia y disturbios en Belfast
La Policía ha utilizado cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Belfast y Glengormley, después de que estos lanzaran piedras y botellas contra los agentes. Derry, Newtownabbey y Stormont también han sido escenario de protestas y desórdenes.
La geopolítica del fútbol: el Mundial de Mussolini, la vendetta de Maradona por las Malvinas o el espejismo multicultural de Francia
El fútbol, y especialmente los Mundiales, han sido utilizados históricamente a nivel político con fines más allá de lo deportivo. A lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos.
Irán advierte que convertirá Oriente Próximo en un “infierno” para Estados Unidos
El Ejército de Irán ha anunciado el cierre “completo” del estrecho de Ormuz, algo que Estados Unidos ha negado. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán ha atacado bases de EE. UU. en Baréin, Kuwait y Jordania.
Ola de violencia contra migrantes en Belfast tras un ataque con cuchillo perpetrado por un hombre sudanés
La ministra norirlandesa de Justicia, Naomi Long, ha acusado a la extrema derecha de alentar la tensión racial tras una noche de disturbios, con vehículos, casas y autobuses incendiados, en protesta por el caso de un ciudadano sudanés acusado de apuñalar a una persona en Belfast el pasado lunes.
Trump ‘juega’ el Mundial para vender su relato del ‘America is Back’
El presidente de EE.UU. ha prometido el Mundial más “grande, seguro y extraordinario”, y aprovechará la cita para proyectarse, a riesgo de que las contradicciones terminen haciéndose visibles.
Sánchez mantiene casi 40 000 votos de ventaja sobre Fujimori con el 96,6 % escrutado en Perú
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha señalado que los resultados oficiales de la segunda vuelta de los comicios presidenciales se conocerán en un plazo estimado de 30 días.
EE.UU. ataca Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache
Las fuerzas estadounidenses han atacado sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz.