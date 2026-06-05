Euskadi y Canarias alertan de las "incertidumbres y lagunas" del Pacto Europeo de Migración, a una semana de que entre en vigor

Los gobiernos de Canarias y Euskadi han denunciado que, a una semana de que entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, existen “más incertidumbres y dudas que certezas” sobre su aplicación, su impacto y sobre todo, las garantías que tiene para las personas que migran.

Nerea Melgosa, consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ha subrayado que el pacto "va a modificar el tablero de juego" y ante este escenario "no basta con conocer el enunciado general de las nuevas normas". "Tenemos que saber cuáles van a ser las reglas concretas. Quién va a asumir qué responsabilidades, con qué recursos, con qué plazos, con qué procedimientos, con qué garantías y cuál va a ser la participación de las comunidades autónomas", ha advertido.

Al respecto, ha afirmado que Euskadi "no está pidiendo privilegios sino claridad" sobre cómo se va a aplicar el pacto europeo en el Estado, el papel que van a tener las comunidades autónomas, los recursos que se van a habilitar, sobre la asistencia jurídica, la protección de las personas vulnerables -especialmente niños, niñas y adolescentes-, así como los tiempos de estancia, las derivaciones, la coordinación transfronteriza y la financiación.

Y, sobre todo, y tal como también ha expresado el presidente canario, Fernando Clavijo, la consejera vasca ha pedido participar en las decisiones que afectan directamente a sus servicios públicos y convivencia. Por eso, ha insistido, la política migratoria "no puede diseñarse desde una lógica centralizada alejada de la realidad territorial" porque las decisiones que se toman en Europa y en Madrid "tienen consecuencias muy concretas en Canarias y en Euskadi".

"Canarias -ha dicho Melgosa-, representa la frontera sur y Euskadi la frontera norte, porque los itinerarios migratorios no terminan en el primer punto de llegada. Y esa población migrante que se desplaza genera necesidades en distintos territorios y exige respuestas coordinadas, coherentes y sostenibles". Euskadi, ha advertido, "ya está sosteniendo una parte importante de la respuesta y no puede depender de la incertidumbre".

Por eso, ha expresado su preocupación por que, a las puertas de la aplicación del pacto, "sigamos trabajando sobre hipótesis sin conocer con precisión cómo se van a adaptar las normas estatales". "La solidaridad debe tener agenda, presupuesto, gobernanza y corresponsabilidad", ha defendido.