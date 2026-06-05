Euskadi y Canarias alertan de las "incertidumbres y lagunas" del Pacto Europeo de Migración, a una semana de que entre en vigor
Los gobiernos de Canarias y Euskadi han denunciado que, a una semana de que entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, existen “más incertidumbres y dudas que certezas” sobre su aplicación, su impacto y sobre todo, las garantías que tiene para las personas que migran.
Nerea Melgosa, consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ha subrayado que el pacto "va a modificar el tablero de juego" y ante este escenario "no basta con conocer el enunciado general de las nuevas normas". "Tenemos que saber cuáles van a ser las reglas concretas. Quién va a asumir qué responsabilidades, con qué recursos, con qué plazos, con qué procedimientos, con qué garantías y cuál va a ser la participación de las comunidades autónomas", ha advertido.
Al respecto, ha afirmado que Euskadi "no está pidiendo privilegios sino claridad" sobre cómo se va a aplicar el pacto europeo en el Estado, el papel que van a tener las comunidades autónomas, los recursos que se van a habilitar, sobre la asistencia jurídica, la protección de las personas vulnerables -especialmente niños, niñas y adolescentes-, así como los tiempos de estancia, las derivaciones, la coordinación transfronteriza y la financiación.
Y, sobre todo, y tal como también ha expresado el presidente canario, Fernando Clavijo, la consejera vasca ha pedido participar en las decisiones que afectan directamente a sus servicios públicos y convivencia. Por eso, ha insistido, la política migratoria "no puede diseñarse desde una lógica centralizada alejada de la realidad territorial" porque las decisiones que se toman en Europa y en Madrid "tienen consecuencias muy concretas en Canarias y en Euskadi".
"Canarias -ha dicho Melgosa-, representa la frontera sur y Euskadi la frontera norte, porque los itinerarios migratorios no terminan en el primer punto de llegada. Y esa población migrante que se desplaza genera necesidades en distintos territorios y exige respuestas coordinadas, coherentes y sostenibles". Euskadi, ha advertido, "ya está sosteniendo una parte importante de la respuesta y no puede depender de la incertidumbre".
Por eso, ha expresado su preocupación por que, a las puertas de la aplicación del pacto, "sigamos trabajando sobre hipótesis sin conocer con precisión cómo se van a adaptar las normas estatales". "La solidaridad debe tener agenda, presupuesto, gobernanza y corresponsabilidad", ha defendido.
Claves del modelo vasco
En esa línea, ha destacado "el Modelo Vasco de Acogida, basado en la escala adecuada, la planificación, la coordinación interinstitucional, la participación del tercer sector, la cercanía comunitaria, la convivencia y el acompañamiento integral".
"Nuestro modelo no es la improvisación. No es el baile de cifras. No es enterarnos por los medios de comunicación de decisiones que afectan a nuestras instituciones, a nuestros barrios y a nuestros servicios públicos", ha remarcado, para insistir en que el modelo vasco es "acogida sí, improvisación no. Solidaridad sí, unilateralidad no. Coordinación sí, incertidumbre no".
A una semana de la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, Melgosa ha vuelto a pedir "información, participación y claridad, desde la responsabilidad, la experiencia, la lealtad institucional y la firmeza" porque, según ha dicho, "las personas que llegan, que solicitan protección, las entidades que acompañan, las instituciones que gestionan y la ciudadanía que convive merecen certezas, no improvisación ni silencios". Por último, ha advertido que "la acogida no se mide solo en plazas, sino en derechos".
Encuentro en Madrid
El acto, organizado por Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias, con la colaboración del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y ha contado con expertos que han puesto de manifiesto que el pacto europeo contiene imprecisiones y lagunas que pueden dificultar su aplicación.
El pasado mes de abril ya se celebró un encuentro similar con organizaciones de las islas y ahora se ha decidido replicar en Madrid ante el interés de las entidades por la escasa información que tienen sobre el impacto que supondrá la entrada en vigor del documento.
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