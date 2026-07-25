CASO 'PLUS ULTRA'

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Dimiten el presidente y el consejero delegado de Plus Ultra, investigados por el rescate a la aerolínea en 2021

La decisión llega después de admitir ante la Audiencia Nacional el pago de 530 000 euros por la mediación de Zapatero y de su socio en la operación.

(Foto de ARCHIVO) Avión de Plus Ultra. REMITIDA / HANDOUT por PLUS ULTRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 29/5/2026
Avión de la compañía Plus Ultra en una imagen de archivo. Foto: Europa Press.
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, ambos investigados por el rescate a la compañía en marzo de 2021, han dimitido de sus cargos este viernes.

Estas renuncias llegan después de que ambos directivos, investigados por un presunto delito de tráfico de influencias en la causa que también afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reconocieran esta semana ante la Audiencia Nacional que Plus Ultra firmó un contrato con una empresa de Julio Martínez Martínez —íntimo amigo de Zapatero— que contemplaba el pago del 1 % del rescate en concepto de labores de "acompañamiento" relacionadas con la obtención del préstamo para la aerolínea.

La cuantía -530 000 euros- se canalizó a través de las empresas Análisis Relevante, Voli Analítica y IOT Domotic Europe.

Medida desesperada

Martínez Sola y Roselli reconocen que "tuvieron plena conciencia" de que Martínez Martínez, propietario de Análisis Relevante, y Zapatero "sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida para salvar la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener".

Los dos exdirectivos insisten en que no "llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI", si bien admiten que "como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar a Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero".

El socio de Zapatero sitúa al expresidente como mediador en el rescate de Plus Ultra y admite el cobro de 530.000 euros
Audiencia Nacional Corrupción Política Política

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