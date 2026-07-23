El Gobierno español propone a Yolanda Díaz para optar a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo

El Gobierno español ha propuesto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de los asuntos relativos al trabajo, según ha publicado Moncloa en un comunicado este jueves.

La votación para elegir al nuevo director general de la OIT tendrá lugar el próximo 16 de noviembre y su mandato comenzará el 1 de octubre de 2027 con una duración de cinco años.

Díaz se enfrentaría a las elecciones, por el momento, con el togolés Gilbert F. Houngbo, quien ostenta la dirección general desde 2022.