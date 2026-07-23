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El Gobierno español propone a Yolanda Díaz para optar a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo

En caso de ser elegida, la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno español no tomaría posesión de su cargo hasta octubre de 2027.

MADRID, 09/09/2025.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este martes durante el Pleno del Congreso de los Diputados en Madrid. EFE/ Borja Sánchez-Trillo
Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak Yolanda Diaz proposatu du Lanaren Nazioarteko Erakundeko zuzendari izateko
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno español ha propuesto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de los asuntos relativos al trabajo, según ha publicado Moncloa en un comunicado este jueves.

La votación para elegir al nuevo director general de la OIT tendrá lugar el próximo 16 de noviembre y su mandato comenzará el 1 de octubre de 2027 con una duración de cinco años.

Díaz se enfrentaría a las elecciones, por el momento, con el togolés Gilbert F. Houngbo, quien ostenta la dirección general desde 2022.

Yolanda Díaz asume con "orgullo y responsabilidad" su candidatura

Díaz ha manifestado que asume "con orgullo y una responsabilidad enorme" su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas", ha dicho Díaz este jueves en su cuenta de la red social Bluesky, después de que Sánchez anunciara su candidatura.

Sánchez:"Una excelente candidata para liderar la OIT"

El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta en 'X', en la que ha expresado que es un "honor" anunciar esta candidatura.

"Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social", ha manifestado, añadiendo que Díaz es una "excelente candidata" para liderar la OIT que "ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España".

Gobierno de España Onu Organización Naciones Unidas Yolanda Díaz Política

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