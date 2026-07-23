Espainiako Gobernuak Yolanda Diaz proposatu du Lanaren Nazioarteko Erakundeko zuzendari izateko
Hautatua izango balitz ere, gaur egun Espainiako Lan ministro eta bigarren presidenteorde denak ez luke kargua hartuko 2027ko urrira arte.
Espainiako Gobernuak Yolanda Diaz Lan ministro eta bigarren presidenteordea proposatu du Lanaren Nazioarteko Erakundea zuzendari izateko, Moncloak ostegun honetan ohar bidez jakinarazi duenez. NBE Nazio Batuen Erakundearen baitako erakundea da eta munduan lan duina eta justizia soziala sustatzeaz arduratzen da.
Zuzendaria aukeratzeko bozketa datorren azaroaren 16an egingo da, baina aukeratuak ez du 2027ko urriaren 1era arte kargua hartu eta bost urteko agintaldia hasiko.
Togoko Gilbert F. Houngbo da egungo zuzendaria 2022tik eta karguan errepikatzeko hautagaitza aurkeztu du.
Yolanda Diaz, harro hautagaitzarekin
Diazek harrotasunez eta erantzukizunez hartu du Lanaren Nazioarteko Erakundea gidatzeko hautagaitza.
"Lanaren Nazioarteko Erakundea lanaren etxea da, lan duina eta elkarrizketa soziala ondoen ordezkatzen duena", Diazek ostegun honetan Bluesky sare sozialean duen kontuan argitaratu duenez.
"Hautagai bikaina" dela nabarmendu du Sanchezek
Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak iragarri du Diazen hautagaitzaren albistea, X sare sozialean argitaratu duen mezuan.
Aukeratua izango balitz, lehen aldia litzateke emakume batek eta Espainiako ordezkari batek erakundea gidatzen duena. Gaineratu duenez, Diazek "hautagai bikaina" da kargurako eta dagoeneko bere konpromisoa erakutsi du lan eskubideekin eta elkarrizketa sozialarekin.
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