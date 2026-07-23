50 URTE AGERTU BARIK

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Perturren familiak erantzun eske jarraitzen du, desagertu zenetik 50 urte igaro direnean: "Zerbait dakienak esan diezagula"

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18:00 - 20:00
Lurdes Auzmendi eta Ines Moreno: Argazkia: EITB
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EITB

Azken eguneratzea

Ines Morenok eta Lurdes Auzmendik, Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren arrebak eta bikotekideak, ETA politiko-militarreko kidea desagertu zenetik 50 urte igaro direnean, haren memoria aldarrikatu dute, eta oraindik argitu gabe dagoen auzia argitzeko egia ezagutarazteko deia egin dute.

Frankismoa Politika ETA Iparralde Donostia Gizartea

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