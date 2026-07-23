Perturren familiak erantzun eske jarraitzen du, desagertu zenetik 50 urte igaro direnean: "Zerbait dakienak esan diezagula"
Ines Morenok eta Lurdes Auzmendik, Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren arrebak eta bikotekideak, ETA politiko-militarreko kidea desagertu zenetik 50 urte igaro direnean, haren memoria aldarrikatu dute, eta oraindik argitu gabe dagoen auzia argitzeko egia ezagutarazteko deia egin dute.
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Auto-ilarak lau kilometrokoak izatera iritsi dira, goizeko lehen orduan gertatutako matxuraren ondorioz errei bat itxi behar izan baitute. 10:30ak pasata, kamioia errepidetik kendu eta zirkulazioa bere onera itzuli da.
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Auto-pilaketak AP-8an, Mendaron, kamioi baten matxurak eraginda
Goizeko lehen orduan matxuratu da kamioia, eta, ondorioz, errei bat itxi behar izan dute. Auto-ilarak 4 kilometrorainokoak izan dira.
Duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume banaren autoak aurkitu dituzte Aturri ibaian, haien gorpuekin
Desagertutakoak bilatzen espezializatutako GKE bateko AEBko urpekariek autoa aurkitu dute Aturri ibaian, Baionatik gertu. Haren jabearen arrastoa 2018an galdu zen. Miaketa-lanetan ari zirela, beste bi ibilgailu aurkitu dituzte urpean, eta barruan desagertutako emakume baten gorpuzkiak aurkitu dituzte.
Hiru sutek arazoak sortu dituzte Erandion, Alonsotegin eta Gueñesen
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