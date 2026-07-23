50 aniversario de su desaparición
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La familia de 'Pertur' sigue pidiendo respuestas, 50 años después de su desaparición: "Quien sepa algo, que lo diga"

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18:00 - 20:00
Lurdes Auzmendi e Inés Moreno: Foto: EITB
Euskaraz irakurri: 'Pertur'ren familiak erantzun eske jarraitzen du, desagertu zenetik 50 urte igaro direnean: "Zerbait dakienak, esan diezagula"
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EITB

Última actualización

Inés Moreno y Lurdes Auzmendi, hermana y pareja de Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur', recuerdan su figura medio siglo después de la desaparición del dirigente de ETA político-militar y reclaman verdad, justicia y colaboración para esclarecer un caso que sigue sin resolverse.

Franquismo Política Final de ETA Iparralde Donostia-San Sebastián Sociedad

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