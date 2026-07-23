La familia de 'Pertur' sigue pidiendo respuestas, 50 años después de su desaparición: "Quien sepa algo, que lo diga"

Un incendio forestal iniciado cerca de las 15:00 junto a Makro, gran superficie de venta al por mayor, ha generado una densa humareda en Erandio. Pegado al casco urbano de Alonsotegi, un chispazo provocado por las herramientas de unos operarios en una obra ha originado un incendio. Otro incendio ha comenzado a las 14:30 en una campa de Güeñes y se ha extendido con rapidez hacia zonas habitadas.