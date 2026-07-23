Una avería de camión provoca grandes retenciones en la AP-8 en Mendaro
Las retenciones han llegado a alcanzar los 4 kilómetros. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a cortar uno de los carriles. El vehículo pesado ha sido retirado y, pasadas las 10:30 horas, con la reapertura total de la vía, la circulación ha recuperado la fluidez.
Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que ha provocado retenciones en dirección a Bilbao.
El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles.
El vehículo pesado ha sido retirado y, pasadas las 10:30 horas, con la reapertura total de la vía, la circulación ha recuperado la fluidez.
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