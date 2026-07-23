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Una avería de camión provoca grandes retenciones en la AP-8 en Mendaro

Las retenciones han llegado a alcanzar los 4 kilómetros. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a cortar uno de los carriles. El vehículo pesado ha sido retirado y, pasadas las 10:30 horas, con la reapertura total de la vía, la circulación ha recuperado la fluidez.

Euskaraz irakurri: Kamioi-matxura batek auto-ilara luzeak eragin ditu AP-8an, Mendaron
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EITB

Última actualización

Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que ha provocado retenciones en dirección a Bilbao. 

El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles. 

El vehículo pesado ha sido retirado y, pasadas las 10:30 horas, con la reapertura total de la vía, la circulación ha recuperado la fluidez.

Autopista A8 Bilbao Tráfico Sociedad

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