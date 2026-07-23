TRAFIKOA

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Auto-pilaketak AP-8an, Mendaron, kamioi baten matxurak eraginda

Goizeko lehen orduan matxuratu da kamioia, eta, ondorioz, errei bat itxi behar izan dute. Auto-ilarak 4 kilometrorainokoak izan dira. 

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EITB

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Zisterna-kamioi batek matxura izan du, eta auto-pilaketak daude goizean goizetik AP-8 autobidean, Mendaro parean (62. km), Bilborako noranzkoan.

Ertzaintzak errei bat itxi behar izan du zirkulaziorako eta, ondorioz, une batzuetan lau kilometroko auto-ilarak ere sortu dira.

A8 Autobidea Bilbo Trafikoa Gizartea

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