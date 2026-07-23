50 años de la desaparición de Pertur: incógnitas e hipótesis sobre la muerte del dirigente de ETA pm

Al hilo de este 50 aniversario, se han avivado las principales hipótesis sobre su desaparición. De un lado, una nueva investigación del Giza Eskubideen Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos) concluye que la hipótesis que mejor explica lo ocurrido el 23 de julio de 1976 es la de una operación de los aparatos policiales o parapoliciales del Estado, facilitada por una colaboración desde el entorno político de la víctima.

En un informe de 40 páginas, Giza Eskubideen Behatokia ha revisado la documentación acumulada durante décadas y ha reinterpretado diversos hechos sobre uno de los casos más conocidos y nunca resueltos de la Transición.

El informe cuestiona algunas interpretaciones asentadas durante décadas, como la idea de que las discrepancias políticas de Pertur sobre el futuro de ETA justificaran un asesinato interno. Sus autores sostienen que la Ponencia Otsagabia, redactada por Pertur, no proponía abandonar la lucha armada, sino reorganizar la estructura político-militar de la organización, por lo que consideran que ese argumento fue utilizado posteriormente para reforzar una hipótesis que, a su juicio, carece de suficiente respaldo.

El informe también recupera la denominada 'pista italiana', investigada durante los años ochenta por la justicia italiana y posteriormente abordada en el documental.

Según esa línea de investigación, un grupo de neofascistas italianos habría actuado en operaciones clandestinas contra militantes de ETA en el sur de Francia por encargo o con apoyo de sectores de los servicios de seguridad españoles.