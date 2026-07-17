Una investigación de Giza Eskubideen Behatokia señala a aparatos del Estado por la desaparición de Pertur

A punto de que se cumpla medio siglo de la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, una nueva investigación del Giza Eskubideen Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos) concluye que la hipótesis que mejor explica lo ocurrido el 23 de julio de 1976 es la de una operación de los aparatos policiales o parapoliciales del Estado, facilitada por una colaboración desde el entorno político de la víctima.

El informe, de 40 páginas, revisa la documentación acumulada durante décadas y reinterpreta diversos hechos conocidos sobre uno de los casos más conocidos y nunca resueltos de la Transición.

El año 79 y la 'guerra sucia'

Frente a la tesis que durante años apuntó a un supuesto ajuste de cuentas dentro de ETA político-militar, los autores sostienen que las evidencias disponibles encajan mejor con una acción de la denominada 'guerra sucia' desarrollada contra militantes y refugiados vascos en aquellos años.

La investigación sitúa la desaparición de Pertur en el contexto de una intensa actividad parapolicial registrada en 1976, marcada por atentados, amenazas y tentativas de secuestro contra dirigentes de la izquierda abertzale.

El informe recuerda que el propio Pertur y su familia habían sido objeto de amenazas, ataques contra su domicilio y campañas de señalamiento público en los meses anteriores a su desaparición.

El círculo de confianza de Pertur

Uno de los principales argumentos del estudio es que la clandestinidad en la que vivía Pertur hacía muy difícil localizarlo sin información procedente de su círculo de confianza. Según el informe, el encuentro que debía mantener en Behobia aquel 23 de julio únicamente podía conocerse desde el interior de la organización, lo que les lleva a plantear que existió una colaboración interna que facilitó su localización. Sin embargo, rechazan que esa circunstancia implique que miembros de ETA pm fueran los autores materiales de su secuestro y desaparición.

El informe también cuestiona algunas interpretaciones asentadas durante décadas, como la idea de que las discrepancias políticas de Pertur sobre el futuro de ETA justificaran un asesinato interno. Sus autores sostienen que la Ponencia Otsagabia, redactada por Pertur, no proponía abandonar la lucha armada, sino reorganizar la estructura político-militar de la organización, por lo que consideran que ese argumento fue utilizado posteriormente para reforzar una hipótesis que, a su juicio, carece de suficiente respaldo.

La 'pista italiana'

El informe también recupera la denominada 'pista italiana', investigada durante los años ochenta por la justicia italiana y posteriormente abordada en el documental El año de todos los demonios, de Ángel Amigo. Según esa línea de investigación, un grupo de neofascistas italianos habría actuado en operaciones clandestinas contra militantes de ETA en el sur de Francia por encargo o con apoyo de sectores de los servicios de seguridad españoles.

La investigación concluye que la desaparición de Pertur debe entenderse como el resultado de una doble dinámica: una denuncia o filtración procedente de su entorno político y una posterior actuación de estructuras parapoliciales vinculadas al Estado. No obstante, reconoce que, mientras no aparezcan nuevas pruebas o se esclarezca el destino de sus restos, la identificación definitiva de los responsables seguirá pendiente.