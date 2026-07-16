¿Cuáles son los siguientes pasos? El aval europeo acerca la amnistía a Puigdemont

El respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía supone un espaldarazo a la principal apuesta política del Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar la crisis del 'procés'. Sin embargo, el fallo no implica la aplicación inmediata de la norma a Carles Puigdemont y al resto de líderes independentistas. La última palabra vuelve a estar, una vez más, en los tribunales españoles.

El primero en mover ficha será el Tribunal Constitucional. El órgano retomará en otoño el análisis de los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas contra la decisión del Tribunal Supremo de excluirles de la amnistía.

El Constitucional había aplazado ese debate precisamente a la espera del pronunciamiento de Luxemburgo.

Hasta entonces, la situación judicial no cambia. Las órdenes de detención siguen vigentes sobre Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, por lo que su regreso a España continúa bloqueado.

Si el Constitucional estima los recursos, la decisión final volverá a depender del Tribunal Supremo. La Sala presidida por Manuel Marchena tendrá entonces que decidir cómo aplica la doctrina fijada por el Constitucional, ahora reforzada por el aval europeo.

Solo si ese recorrido judicial culmina con la aplicación efectiva de la amnistía se abriría la puerta al regreso de los dirigentes catalanes.

En consecuencia, pese al aval europeo, el calendario dependerá ahora exclusivamente de las resoluciones de la Justicia española. El respaldo de Luxemburgo fortalece la posición del Ejecutivo, pero no elimina el recorrido judicial pendiente antes de que Puigdemont pueda plantearse un regreso sin riesgo de ser detenido.

Reacciones

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, considera que se trata de una “excelente noticia" el fallo y ha señalado que “debería abrir definitivamente la puerta al regreso del president Puigdemont a casa”. Asimismo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y los partidos catalanes han pedido que se aplique de inmediato la ley de amnistía: “Ya no hay excusas”.

En paralelo, el Gobierno español ha recibido la sentencia como una victoria política. De hecho, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que "hoy es un gran día". Según el ministro, el fallo "despeja el horizonte" para la plena aplicación de la norma.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado la sentencia y ha dejado claro que si los tribunales españoles no cumplen la ley, "estarán confrontándose al derecho europeo". "El TJUE no podía ser más nítid, y no ha dejado ninguna rendija a través de la cual se pueda discutir nuestra victoria", ha señalado en su cuenta en X.